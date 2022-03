La inversión privada en activos de energía limpia de Estados Unidos alcanzó un récord de US$ 105,000 millones el año pasado cuando el país agregó una cantidad sin precedentes de capacidad de energía renovable.

La entrada de inversiones supera en un 11% la del 2020 y representa un aumento de 70% durante los últimos cinco años, según un informe anual de BloombergNEF y el Consejo Empresarial para la Energía Sostenible (BCSE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El respaldo privado a activos estadounidenses, como parques eólicos y plantas solares, representa alrededor del 14% de los US$ 755,000 millones en inversión privada mundial realizada el año pasado.

“Claramente, existe entusiasmo de los inversionistas y prevemos un mayor crecimiento, pero si realmente desean abordar el cambio climático, hay que llegar a niveles que al menos dupliquen la implementación”, dijo Ethan Zindler , analista de la unidad de análisis y datos energéticos de BNEF. “Lo que se necesita es más apoyo”.

Muchos gobiernos, empresas e inversionistas preocupados por el problema climático se centran en hacer más ecológicas las redes eléctricas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.