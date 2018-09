Empresas de EE.UU. ganan mucho efectivo, con revisión de la Fed

Las empresas estadounidenses tienen un volumen de efectivo mucho mayor de lo que se pensaba, al menos de acuerdo con los nuevos datos de la Reserva Federal que reflejan cambios en la metodología.

El valor de los activos financieros en poder de las empresas no financieras ascendía a US$ 21.8 billones en el segundo trimestre, según mostró el informe el jueves.

Lo que es aún más importante, las empresas guardaban US$ 4.35 billones en los denominados activos líquidos, que incluyen efectivo, depósitos, títulos de deuda y acciones. La cifra era de US$ 4.38 billones en el primer trimestre, tras una revisión al alza desde US$ 2.66 billones.

¿A qué se debe este cambio tan importante? El informe de la Fed incluye una nueva línea que muestra US$ 1.89 billones en renta variable corporativa dentro de activos de corporaciones no financieras, así como en activos líquidos.

Anteriormente, las inversiones de empresas en acciones de otras compañías se "compensaban" entre sí, de acuerdo con el informe. La Fed ahora tiene acceso a nuevas fuentes de datos y puede proporcionar un panorama más claro.

En términos más generales, las empresas se están beneficiando de una reducción de los impuestos corporativos y de mayores ganancias, colocándolas en una posición aún mejor para gastar en inversión, contratación, adquisiciones, recompra de acciones y dividendos, o simplemente guardar el efectivo.