Donald Trump se postuló para la reelección prometiendo restaurar rápidamente una economía estadounidense previa a la pandemia –que él llamó la mejor de la historia– y perdió en parte porque esa promesa no se hizo realidad en los campos de batalla industriales clave.

El problema que Joe Biden está heredando es que en lugares como Michigan, que fueron cruciales para su victoria, la recuperación prometida de Trump parece cada vez más una rutina dolorosa. Incluso en medio del progreso hacia el desarrollo de una vacuna, que el lunes levantaba el ánimo entre los inversores, los puestos de trabajo continúan desapareciendo.

Todavía es difícil decir cuánto impacto tuvo una economía sombría en el resultado de unas elecciones reñidas. No obstante, hay evidencia de que la economía jugó un papel en la erosión del apoyo a Trump en algunas regiones y grupos demográficos clave que se vieron muy afectados por la recesión.

A nivel nacional, las encuestas a boca de urna muestran que el atractivo de Trump está disminuyendo entre la mayoría de los grupos de ingresos, un patrón que se desarrolló claramente en Míchigan.

En el 2016, las encuestas a boca de urna tenían a Trump a la cabeza entre todos los grupos de ingresos del estado, excepto los que ganaban menos de US$ 30,000 al año. Esta vez, los datos iniciales de esas mismas encuestas a boca de urna, realizadas por Edison Research para las cadenas de televisión nacionales, tenían a Biden por encima en todos los grupos, excepto aquellos que ganaban entre US$ 100,000 y US$ 200,000, e incluso allí, el margen de Trump se redujo drásticamente.

Estados Unidos, los condados que ganó Biden tendieron a haber sido más afectados económicamente por la pandemia, según un análisis de Economic Innovation Group en Washington.

Eso se debe en parte a que los condados de Biden eran predominantemente urbanos y más dependientes de las industrias de servicios en apuros que los rurales, donde el apoyo de Trump es más fuerte.

Pero también fue cierto en Míchigan. Los condados que ganó Biden sufrieron un aumento en el desempleo que promedió 4.7 puntos porcentuales en los 12 meses hasta agosto, en comparación con 3.5 puntos para los condados de Trump, según EIG.

‘Todavía no lo sabemos’

Para Biden, la preocupación es que la recuperación nacional se está desacelerando a medida que golpea un aumento invernal de casos de COVID-19, y que las cosas no están mejorando mucho en lugares políticamente importantes como Míchigan.

Mucho antes de la pandemia, “la economía de Míchigan se había desacelerado sustancialmente en los años de Trump”, asegura Charles Ballard, economista de la Universidad Estatal de Míchigan. El estado de 10 millones de personas creó sólo 20,000 puestos de trabajo el año pasado, señala. Hasta setiembre, había perdido más de 440,000 este año, una décima parte de los que empleados a principios de año.

Y los trabajos siguen desapareciendo. En Sturgis, cerca de la frontera sur del estado, el supermercado local Kroger cerrará definitivamente el 28 de noviembre, y 73 personas perderán sus trabajos después de lo que, según la empresa, han sido años sin rentabilidad. Al norte de Grand Rapids, en la ciudad de Esparta, la compañía de autopartes Tenneco ha anunciado que despedirá 121 personas para junio de 2021, ya que cierra una planta de anillos de pistón.

En el suburbio de Troy en Detroit, la firma de TI médica Ascension Technologies cerrará una instalación de servicio al cliente y despedirá a 223 trabajadores para el Día de Acción de Gracias. Para el pueblo, es un golpe que viene inmediatamente después de la pandemia.

La población diurna de Troy solía duplicarse, según el alcalde Ethan Baker, cuando los viajeros llegaban a trabajar en lugares como Ascension, trabajos de oficina que apoyaban a restaurantes y tiendas minoristas. Pero con esos trabajadores atrapados en casa durante meses, la ciudad está hundida en una rutina de COVID que ha planteado algunas preguntas difíciles sobre la economía local.

“Definitivamente estamos viendo el cierre de negocios, pero aún no sabemos los efectos completos de eso”, dice Baker. “A mayor escala, lo que hagamos con estos edificios de oficinas de baja a media altura, será una gran pregunta”.

‘El COVID está al mando’

Las finanzas de la ciudad están en buena forma por ahora, en gran parte porque el presupuesto de este año depende de los impuestos a la propiedad recaudados el año pasado, dice Baker, un republicano. Pero en ausencia de más ayuda federal, está contemplando tener que hacer recortes en el gasto en policías, escuelas y otros servicios, lo cual será difícil de explicar a los votantes cuando se presente a la reelección en noviembre del 2023. Este año, la mayoría de la ciudad y el condado votaron por los demócratas.

Ballard, del estado de Míchigan, dice que la crisis de la pandemia ha dejado al descubierto algunos problemas estructurales que el estado no ha abordado. Depende demasiado de la industria automotriz, dice, y no ha invertido lo suficiente en construir un futuro más allá de la fabricación. Los jóvenes universitarios suelen irse.

Gabe Ehrlich, un pronosticador económico de la Universidad de Míchigan, dice que el estado, como otros, ha experimentado una recuperación abrupta pero desigual, en la cual los trabajadores mejor pagados han recuperado los ingresos perdidos más rápido que aquellos en la parte inferior de la escala salarial.

Ehrlich dice que no prevé otro aumento en el desempleo, pero tampoco puede descartarlo porque el “COVID está al mando de la economía”. Cree que la mejor esperanza de Míchigan son medidas antivirus más estrictas de una Administración de Biden, junto con más estímulos de un gobierno federal que finalmente podría hacer caso omiso del estancamiento electoral. “Cuanto antes lo obtengamos, más ayudará”, dice.

‘Podría sobrevivir’

Puede que no llegue lo suficientemente pronto para Jane McNamara.

Después de cerrar su estudio de Jazzercise en el próspero suburbio de Royal Oak en Detroit al comienzo de la pandemia, McNamara está tratando de recuperar a los clientes ofreciendo clases de yoga en el estacionamiento y sesiones de estudio de transmitidas en vivo.

Su negocio todavía está un 30% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Ella recortó su propio salario y está tratando de renegociar su alquiler. Pero con los gastos generales “mucho más altos” que sus ingresos actuales, opciones como la bancarrota se avecinan.

McNamara se resiste a culpar de su difícil situación a Trump o a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. No quiere ofender a los clientes que apoyan a uno u otro, y no revela por quién votó. Pero lo que realmente pesa en su mente no son las elecciones, sino el frío que se avecina, que reducirá sus clases de yoga en el estacionamiento.

“No tenemos muchos clientes que quieran entrar”, dice McNamara. “Todo esto dependerá de si la pandemia empeora y tenemos otro cierre. Podría sobrevivir si me bajaran el alquiler, pero eso aún no ha sucedido. Definitivamente no estoy fuera de peligro”.