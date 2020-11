Los resultados inesperadamente fuertes de Donald Trump en las elecciones contra Joe Biden están reviviendo la noción del llamado votante tímido de Trump entre los encuestadores, que habían pronosticado de manera consistente pero inexacta un desempeño mucho más débil del presidente antes de la contienda del 3 de noviembre.

El resultado de la carrera marcó la segunda vez en cuatro años que los encuestadores subestimaron el apoyo a Trump en los meses previos a la elección. Ahora, las empresas encuestadoras se enfrentan a otro posible culpable: una legión de votantes que se negaron a decir que votarían por Trump o a participar en las encuestas.

A raíz de la sorpresiva victoria de Trump en el 2016 sobre Hillary Clinton, los encuestadores rechazaron la idea de que los votantes hubieran ocultado su apoyo; en cambio concluyeron que las encuestas habían subestimado a los votantes blancos sin un título universitario.

Si bien los encuestadores dicen que solucionaron esa subestimación y en últimas eligieron al ganador correcto, el margen de victoria de Biden fue la mitad de lo previsto, y la fortaleza de Trump con 73 millones de votos sorprendió a muchos que habían seguido de cerca las encuestas.

Biden ganó las elecciones con 79.4 millones de votos, frente a los 73.5 millones de Trump, y con 290 votos del Colegio Electoral hasta el momento frente a los 232 de Trump, según cifras no oficiales de Associated Press. El recuento de votos aún está en marcha en varios estados.

“Hubo varias encuestas este año que, en el papel, parecían fabulosas. Hicieron todo bien, pero aún estaban entre las encuestas que tenían problemas. Y eso sugiere que tenemos más trabajo por hacer”, asegura Courtney Kennedy, directora de investigación de encuestas en Pew Research Center.

“Realmente esperaba que lo resolviéramos con la autopsia del 2016”, señala en un informe de la Asociación Estadounidense para la Investigación de la Opinión Pública que buscaba examinar qué salió mal y del que Kennedy fue coautora.

Los encuestadores dicen que ahora están cuestionando si el problema va más allá de los votantes que no quieren admitir que respaldan a Trump, especialmente después de sus cuatro años en el cargo. Algunos partidarios de Trump, temen, pueden ser tan desconfiados de las encuestas que se han convertido en un punto ciego.

Los votantes tímidos de Trump son solo una parte de la ecuación. La otra parte son los que niegan las encuestas”, explica Neil Newhouse, encuestador republicano. “Trump pasó los últimos cuatro años hablando mal de las encuestas, diciendo a la gente que eran falsas, y una gran proporción de sus partidarios simplemente dijo: ‘No voy a participar’”.

En una encuesta realizada después del 3 de noviembre, Newhouse descubrió que el 19% de las personas que votaron por Trump habían mantenido en secreto su apoyo a la mayoría de sus amigos. Y no es que estuvieran indecisos: le dieron a Trump un índice de aprobación del 100% y la mayoría dijo que se decidieron antes del 1 de setiembre.

Los suburbios, los moderados y los votantes con educación universitaria, especialmente las mujeres, tenían más probabilidades de informar que habían sido excluidos o bloqueados en las redes sociales por su apoyo a Trump. Algunos, dijo Newhouse, incluso confesaron haber mentido a los encuestadores en el pasado, aunque las cifras no fueron lo suficientemente grandes como para sacar conclusiones.

El efecto de timidez de Trump es una nueva iteración de un fenómeno conocido como sesgo de deseabilidad social que los encuestadores han observado durante décadas. En las elecciones parlamentarias en el Reino Unido en 1992, a los conservadores les fue mejor de lo que sugerían las encuestas, lo que condujo al descubrimiento de un efecto de “timidez de los tory”.

Y en las elecciones estadounidenses donde los candidatos negros se han presentado en distritos mayoritariamente blancos, las encuestas han sobreestimado la oposición porque más votantes afirmarían estar indecisos.

El economista de la Universidad de Arkansas Andy Brownback realizó experimentos en 2016 que permitieron a los encuestados ocultar su apoyo a Trump en una lista de declaraciones que podrían reconstruirse estadísticamente. Encontró que las personas que vivían en los condados que votaron por Clinton tenían menos probabilidades de declarar explícitamente que estaban de acuerdo con Trump.

“Me siento un poco frustrado con el desdén del sesgo de deseabilidad social entre los encuestadores”, asegura. “No veo una razón por la que pueda decir que esto no es un problema, especialmente cuando un candidato ha resultado tan difícil de sondear”.

De hecho, algunos de los partidarios más duros de Trump no son tímidos en absoluto.

“Aparecerán en sus mítines. Simplemente no nos hablan”, dice el encuestador de la Universidad de Monmouth Patrick Murray.

Le preocupa que el escepticismo público sobre las encuestas pueda convertirse en una profecía autocumplida.

“Todo esto podría ser puramente un factor de Trump y podría desaparecer por sí solo una vez que Trump no esté en la boleta electoral”, dijo Murray. “Pero me preocupa menos si acertaremos o no con la próxima ejecución que si Donald Trump ha socavado sistemáticamente nuestra capacidad de tener una conversación seria sobre política”.

Históricamente no ha habido un sesgo partidista consistente en las encuestas políticas, y en el 2012 las encuestas sobrestimaron el apoyo republicano. Pero las fallas de alto perfil en dos ciclos electorales consecutivos podrían socavar la confianza del público en las encuestas, particularmente entre los conservadores.

Esas son dudas que el propio Trump ha estado ansioso por avivar. Tuiteó la semana pasada sobre “encuestadores falsos” en ABC News y el Washington Post después de que una encuesta dos semanas antes de las elecciones mostrara que Biden lideraba en Wisconsin por 17 puntos. El margen actual es de 0.7 puntos, y la campaña de Trump el miércoles pagó US$ 3 millones por un recuento parcial.

El Washington Post dijo que la mayoría de sus encuestas caen dentro de 2.8 puntos del resultado final, lo que le valió una calificación A+ del agregador de encuestas FiveThirtyEight, propiedad de ABC. La portavoz Molly Gannon Conway dijo que el periódico está revisando todas sus encuestas.

Una contabilidad completa del desempeño de las encuestas del 2020 solo es posible una vez que los resultados finales están disponibles. Por ahora, los votos contados tarde han hecho que las encuestas parezcan más precisas que en la noche de las elecciones.

Las encuestas a los votantes de Florida, Iowa, Ohio y Wisconsin subestimaron significativamente el apoyo de Trump en el 2020. Pero las encuestas en otros estados, a menudo por los mismos equipos de votación, fueron acertadas. Los promedios de las encuestas en Arizona, Pensilvania y Nevada parecen haber predicho el resultado final en una fracción de un punto porcentual.

AAPOR dijo que está esperando los resultados finales en diciembre para determinar qué tan lejos estaban las encuestas preelectorales y qué causó algún error. “Es prematuro hacer juicios radicales sobre el desempeño general de las encuestas antes de que se cuenten todas las papeletas. La paciencia es necesaria”, dijo el grupo en una declaración.