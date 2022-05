Mohamed El Erian, connotado estratega del mercado de bonos, dice que la Reserva Federal tiene un problema de confianza con los mercados financieros y la nación sobre la inflación.

“Tiene un problema de credibilidad con el pueblo estadounidense y es por eso que el presidente (Jerome) Powell eligió dirigirse al pueblo estadounidense al comienzo de su conferencia de prensa”, el miércoles, dijo el presidente de Gramercy Fund Management y ex director ejecutivo de Pimco, el viernes en The Open de Bloomberg Television. “Cada vez tiene más problemas con el mercado”.

El-Erian, columnista de Bloomberg Opinion, agregó que “es esencial que la Fed recupere la credibilidad. No lo hará hasta que haga lo que hizo el BCE la semana pasada, decirnos por qué las previsiones de inflación estuvieron tan equivocadas durante tanto tiempo y cómo mejorar la metodología de inflación”.

En julio, El-Erian predijo que la inflación, en ese momento a un ritmo anualizado de 5.4%, no sería tan transitoria como proyectaba el banco central. La inflación general de Estados Unidos, medida por el índice de precios al consumidor, ahora es del 8.5%.

Su crítica del viernes también se refirió a Powell, quien dijo el miércoles que no se está considerando “activamente” un aumento de 75 puntos básicos. La Reserva Federal desde el 2020 mantuvo las tasas en cero en respuesta a los cierres en la economía que ocurrieron a medida que aumentaba la pandemia.

“No puedes aparecer en la televisión y hablar sobre todas las incertidumbres y luego descartar una determinada respuesta política: 75 puntos básicos”, dijo El-Erian. “No sabemos lo suficiente sobre el camino de la inflación para descartar ciertas acciones políticas en este momento”.

La turbulencia en los mercados financieros ha aumentado desde la reunión de la Fed, con grandes caídas en acciones y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo por encima del 3%, un nivel alcanzado esta semana por primera vez desde el 2018.

“El desorden que estamos viendo en el mercado tiene que ver con la liquidez”, dijo El-Erian. “Estoy dispuesto a arriesgarme y decir que hemos descontado principalmente el riesgo de la tasa de interés. No hemos descontado el riesgo de liquidez, no hemos descontado el riesgo crediticio, no hemos descontado el riesgo de funcionamiento del mercado. Todavía estamos en el proceso de descontar. Los días de liquidez abundante y predecible se han ido”.