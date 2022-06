Mohamed El Erian, quien hace casi un año pronosticó con precisión que la alta inflación de Estados Unidos sería persistente, dice que no ha tocado techo.

El reconocido estratega de mercados de bonos está de acuerdo con estimaciones de consenso mensuales para el índice de precios al consumidor de mayo que se informará el viernes, pero dijo a The Open de Bloomberg Television el jueves que “lo que me preocupa es que el dato mensual de junio será peor que la cifra mensual de mayo. Aquellos que audazmente dijeron que la inflación ha alcanzado su punto máximo y que está bajando pueden tener que cambiar de opinión”.

El IPC de abril subió un 8.3%, por debajo del 8.5% del mes anterior, pero aún cerca de la mayor alza en cuatro décadas. La inflación anual probablemente aumentó a un ritmo de 8.2% en mayo, según la media de proyecciones en una encuesta de Bloomberg antes de la publicación del dato el viernes. Eso sigue siendo más de cuatro veces los niveles vistos antes de la pandemia.

”No me sorprendería si vemos una cifra general superior al 8.5%”, aunque “no tan pronto como el próximo mes”, dijo El-Erian . “Porque los conductores de la inflación se están ampliando. A nivel general, los precios de la energía están subiendo mes a mes de forma bastante drástica. Vemos presión en el alojamiento y la comida. Es demasiado pronto para decir que la inflación ha tocado techo”.

En julio, El-Erian predijo que la inflación, que en ese momento se situaba en un ritmo anualizado de 5.4%, no sería tan transitoria como proyectaba la Reserva Federal. El jueves, dijo que la Fed cometió un “error de política” sobre la inflación, refiriéndose a que el banco central no endureció la política monetaria al reducir su balance y subir las tasas hasta este año.

Si bien algunos economistas ven que el régimen de aumento de tasas de la Fed probablemente empujará a la economía estadounidense a una recesión, El-Erian , columnista de Bloomberg Opinion, dice que ese es su “escenario de riesgo”. “La estanflación es mi punto de partida”.

”Hay que tener cuidado con lo que se desea. Si cree que el mercado laboral se mantiene fuerte, los salarios se mantienen favorables y comienzan a alcanzar la inflación, entonces es difícil ver que la inflación baje”, dijo. “Pero si cree que vamos a tener una recesión, claro, la inflación va a bajar, pero ese no es el tipo de inflación transitoria que alguien quiere”.

El presidente de Gramercy Fund Management y principal asesor económico de Allianz SE dice que la Fed debe “tomar una decisión y atenerse a ella. Lo peor es la Fed que da vueltas, la Fed que aumenta las tasas y luego se detiene en septiembre, y luego comienza a subir nuevamente y luego se detiene nuevamente. Eso solo significaría que la estanflación persistiría mucho más de lo necesario”.