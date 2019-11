Resulta que la tradición estadounidense de abarrotar las tiendas y navegar por la web en busca de descuentos tras el Día de Acción de Gracias tiene un atractivo internacional.

Si bien Black Friday (viernes negro), que generalmente se celebra el cuarto viernes de noviembre, es solo un día de trabajo regular para la mayoría del mundo, eso no impide que los minoristas de todo el planeta se unan a la onda.

El descuento de noviembre se está extendiendo constantemente fuera de Estados Unidos, desde Colombia hasta Hungría y Pakistán, a medida que las empresas utilizan a fórmula de Black Friday para dar a sus ventas un impulso de fin de año.

Entonces, ¿por qué otros países apenas llegan? En una palabra: comercio electrónico. A medida que el acceso a Internet continúa aumentando en todo el mundo, un número creciente de compradores ya no necesita salir de la oficina (o su hogar) para realizar una compra. A medida que crece la tradición, parece que los consumidores de todo el mundo están ansiosos por abastecerse de productos con descuento.

Este es un vistazo en los lugares en los que está ganando terreno el Black Friday:

1. México

México ha importado la tradición, pero agregó su propia marca y fechas ligeramente diferentes. En el 2011, el gobierno mexicano se asoció con grupos empresariales locales para lanzar “El Buen Fin”, como un evento de ventas anual que coincide con el fin de semana festivo del Día de la Revolución a fines de noviembre.

Ha sido un éxito: los compradores salen en masa y recrean algunas de las escenas frenéticas típicas en Estados Unidos el día después del Día de Acción de Gracias. Las ventas durante el largo fin de semana han aumentado en promedio un 15% anual desde su inicio y se espera que alcancen los 120,000 millones de pesos en el 2019 (alrededor de US$ 6,200 millones), según un estudio publicado por el diario mexicano El Economista.

2. Reino Unido

La tradición propia de compras anuales de fin de año de Gran Bretaña, el 26 de diciembre, no ha impedido que los minoristas del país promocionen Black Friday y Cyber Monday. Una encuesta realizada por Oliver Wyman muestra que 89% de los consumidores del Reino Unido planean comprar en línea en esos días, mientras solo 11% planea comprar exclusivamente en las tiendas.

Sin embargo, las tiendas abarrotadas son más típicas en Boxing Day, cuando los consumidores tradicionalmente devuelven regalos no deseados y aprovechan la visita para obtener algunos artículos nuevos.

3. China

China, liderado por Alibaba, puede haber superado a EE.UU. En poco más de una década, la gigante del comercio electrónico ha convertido el Día del Soltero, una celebración peculiar de la soltería china que comenzó en el 2009, en el mayor evento de compras del mundo, atrayendo a cientos de millones de personas.

Al principio, se instaba a los consumidores a consentirse a sí mismos en celebración de ser solteros, pero pronto Alibaba se enfocó en toda la demografía. Rivales como JD.com Inc. y Pinduoduo Inc. se han unido. Alibaba solo registró más de US$ 38,000 millones en ventas este año en el periodo de 24 horas.

4. América del Sur

Las empresas en Brasil y Colombia han adoptado Black Friday de manera bastante directa en los últimos años, ofreciendo ventas para compradores en línea y en tiendas físicas. En Colombia, resultó que un día no fue suficiente, por lo que algunos minoristas ahora tienen “Black Days”, que se extienden desde el 7 de noviembre hasta el 3 de diciembre.

En Brasil, los minoristas también promueven “Noviembre Negro” y “Semana Negra”, y la unidad de Google allí incluso ha establecido una sala de guerra cada año para encontrar formas de aumentar las ventas en línea de los clientes y ayudar a evitar bloqueos en el sitio web.

5. India

Junto con el Reino Unido, India puede ser uno de los pocos países que tiene una tradición anterior a Black Friday, en este caso por siglos. El auge de las compras se produce dos días antes de Diwali, el festival de las luces celebrado en octubre y noviembre por los más de 900 millones de hindúes del país.

Conocido como Dhanteras, el día se considera un momento propicio para comprar oro, automóviles, electrodomésticos y otros productos, o para iniciar nuevas empresas, ya que el festival está asociado con la riqueza y la prosperidad. Muchas tiendas permanecen abiertas hasta medianoche, las compañías ofrecen grandes descuentos y algunos compradores toman tiempo libre del trabajo para realizar sus compras.