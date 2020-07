Maximilian Schrems, cuya batalla legal con Facebook ha motivado la anulación del acuerdo de protección de datos entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, ha asegurado que si las empresas estadounidenses quieren seguir en el mercado europeo, Washington deberá cambiar sus leyes de vigilancia.

"Está claro que Estados Unidos tendrá seriamente que cambiar sus leyes de vigilancia si las compañías estadounidenses quieren seguir desempeñando un papel importante en el mercado europeo", ha declarado tras la sentencia por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó este jueves el acuerdo de protección de datos personales entre la UE y Estados Unidos.

La decisión del TJUE es una respuesta al Tribunal Supremo de Irlanda, donde Facebook tiene su sede en Europa, sobre la exigencia de Schrems de que sus datos no se compartan con la empresa estadounidense, al entender que no hay garantías de que Washington no tenga acceso a esa información.

"El Tribunal ha dejado claro por segunda vez que hay un choque entre la ley de privacidad de la UE y la ley de vigilancia de Estados Unidos ", señaló el activista.

La corte con sede en Luxemburgo invalidó así el "Privacy shield", el acuerdo de intercambio de datos entre la UE y Estados Unidos, un mecanismo por el que los datos provenientes de la UE y tratados en Estados Unidos tienen que estar sometidos a un alto nivel de protección.

La sentencia tumba el mecanismo que usan empresas como Facebook, Microsoft o Google para transferir datos desde la Unión Europea a Estados Unidos.

En declaraciones a la agencia APA, Schrems calificó la sentencia de "sonora bofetada" a la Comisión Europea, a la que acusó de haberse doblegado ante los Estados Unidos.

El TJUE ya dictó en el 2015 una sentencia que obligó a la UE a negociar con Washington un nuevo marco que garantizara un mejor nivel de protección de los datos y acabó con el conocido como “Safe harbor”, el acuerdo que llevaba 15 años en vigor y al que sustituyó el “Privacy shield”, también anulado ahora.