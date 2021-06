Líderes de la Unión Europea y el presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometerán a poner fin a las batallas comerciales cuando se reúnan la próxima semana y prometan eliminar los aranceles relacionados con un conflicto del acero y el aluminio antes de fin de año, según un borrador de las conclusiones visto por Bloomberg News antes de la cumbre entre la UE y Estados Unidos en Bruselas el 15 de junio.

El borrador explica que el próximo mes los aliados acordarán resolver los desacuerdos, incluida una disputa aérea de casi dos décadas, que llegó a un punto crítico bajo Trump y contribuyó a que más de US$ 18,000 millones en exportaciones de EE.UU. y la UE estuvieran sujetos a dolorosos impuestos.

Estadounidenses y europeos se comprometerán a encontrar una solución al problema de aeronaves, que implica ayuda gubernamental ilegal proporcionada a Boeing Co. y Airbus SE, antes del 11 de julio, según el borrador, que aún está sujeto a cambios. EE.UU. y la UE ya habían acordado suspender sus aranceles de aviones hasta julio para facilitar un acuerdo.

Esta versión de las conclusiones de la cumbre fue vista tanto por la UE como por EE.UU., lo que significa que refleja más el resultado final que los borradores anteriores.

Conflicto aeronáutico

En el 2019, la Organización Mundial del Comercio autorizó a EE.UU. nivelar los aranceles contra US$ 7,500 millones de exportaciones de la UE anualmente por el apoyo estatal a Airbus, mientras que la UE obtuvo autorización para contraatacar con impuestos sobre US$ 4,000 millones en productos estadounidenses.

Ambas partes también trabajarán para reducir los aranceles en la disputa del acero y el aluminio antes del 1 de diciembre, según el borrador. En el 2018, EE.UU. impuso gravámenes a las exportaciones de metales de Europa por motivos de seguridad nacional. La UE tomó represalias aplicando aranceles a 2,800 millones de euros (US$ 3,400 millones) en importaciones estadounidenses, sobre un rango de productos de grandes marcas, incluidas motocicletas Harley-Davidson Inc., jeans Levi Strauss & Co. y whisky bourbon.

Asociación en tecnología

EE.UU. y la UE también anunciarán una asociación destinada a reforzar la oferta de semiconductores en ambas regiones. Los planes son parte de una plataforma más amplia entre la UE y EE.UU. para colaborar en temas digitales llamada Consejo de Comercio y Tecnología, que ambas partes acordarán formalmente en la cumbre.

Los aliados están avanzando con estrategias para impulsar la producción de semiconductores localmente mientras otras regiones, incluida China, buscan reforzar sus industrias locales. Los esfuerzos de la UE y EE.UU. tienen como objetivo reducir la dependencia de los fabricantes asiáticos, ya que la escasez global de chips ha puesto de relieve la dependencia mundial de la región de los componentes críticos que alimentan todo, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles conectados.