EEUU







EE.UU. quiere aumentar el gasto al nivel más elevado desde la II Guerra Mundial El plan publicado por la Casa Blanca incluye tres importantes propuestas de gasto ya anunciadas por Biden: el Plan de Empleo Estadounidense, de US$ 2.3 billones; el Plan de las Familias Estadounidenses, de US$ 1.8 billones, y US$ 1.5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022.