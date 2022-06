El Departamento del Tesoro no calificó a ningún socio comercial de Estados Unidos de manipulador de su tipo de cambio para obtener una ventaja comercial injusta, aunque advirtió que Suiza cumplía con tres criterios para su designación.

“El Tesoro continuará su mayor compromiso bilateral con Suiza, que comenzó a principios del 2021, para discutir las opciones de política de las autoridades suizas para abordar las causas subyacentes de sus desequilibrios externos”, dijo el viernes el departamento en un comunicado que acompaña su informe semestral al Congreso sobre las políticas macroeconómicas y cambiarias de los principales socios comerciales de EE.UU.

Taiwán y Vietnam, que cumplían los tres criterios en el informe de diciembre, ya no están en esa categoría, dijo el Tesoro. Suiza había salido de la lista en diciembre. Rusia no se incluyó en el informe porque no se considera un socio comercial importante de EE.UU.

El informe se creó hace décadas debido a la preocupación de que los socios comerciales de EE.UU. fijen artificialmente sus tipos de cambio para obtener una ventaja competitiva en el comercio. Pero la preocupación económica de hoy en día es la inflación, algo en lo que una moneda más barata puede perjudicar en lugar de ayudar.

El último informe evalúa los tipos de cambio y las políticas económicas en los cuatro trimestres hasta diciembre del 2021.

En cuanto a China, el Tesoro siguió criticando que Pekín “no publica los datos de intervención en el mercado de divisas”. El departamento también dijo que la “falta de transparencia más amplia en torno a las características clave de su mecanismo de tipo de cambio lo convierten en un caso atípico entre las principales economías”.

China utilizó la “intervención verbal”, así como la tasa de referencia diaria para el comercio del yuan para “influir en el tipo de cambio”, dijo el Tesoro. Sin embargo, un funcionario del Tesoro dijo a los periodistas que era muy difícil evaluar cómo se habría comportado el yuan sin esas medidas. El yuan se apreció un 2.7% frente al dólar en el 2021.

El departamento señaló que “vigilará de cerca” las actividades cambiarias de los bancos estatales chinos, que según algunos observadores son utilizados por Pekín para afectar el tipo de cambio.

La designación de manipulador no tiene consecuencias específicas o inmediatas, pero la ley exige que la Administración se comprometa con esos socios comerciales para abordar el desequilibrio percibido en el tipo de cambio. Las sanciones, incluida la exclusión de los contratos del Gobierno estadounidense, podrían aplicarse después de un año si se mantiene la etiqueta.

Un funcionario del Tesoro reconoció que Suiza tiene algunos factores únicos con respecto a su saldo de cuenta corriente y enfrenta algunos desafíos particulares como economía relativamente pequeña y abierta en el centro de Europa.

El dólar se ha apreciado considerablemente durante el último año, ya que la Reserva Federal ha endurecido su política monetaria más rápido que muchos de sus homólogos, atrayendo capital a los activos estadounidenses de mayor rendimiento. El índice Bloomberg Dollar Spot ha subido casi un 12% en 12 meses.

Bajo el presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el Tesoro ha adoptado un enfoque menos agresivo que durante el equipo anterior. Durante la presidencia de Donald Trump, el Tesoro designó abruptamente a China como manipulador solo para levantar la designación cinco meses después para obtener concesiones en un acuerdo comercial. Los hechos generaron preocupación de que el informe estaba siendo cada vez más politizado.