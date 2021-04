Estas son las principales medidas incluidas en el “Proyecto para las familias estadounidenses” que el presidente Joe Biden presentará al Congreso el miércoles por la noche:

Elevar la tasa impositiva máxima de 37% a 39.6%

El plan eleva la tasa impositiva máxima de 37% a 39.6%, un giro de 180 grados respecto a la política adoptada por su antecesor, Donald Trump, en la reforma tributaria del 2017.

Esta propuesta solo afectará al 1% de los hogares más ricos, según la Casa Blanca.

Poner fin a las lagunas fiscales que benefician a los más ricos

Biden quiere, en primer lugar, aumentar los impuestos sobre los ingresos del capital (ventas de acciones, bienes raíces, ...) para el 0.3% más rico de los estadounidenses, una promesa de campaña. La tasa impositiva sobre estos ingresos casi se duplicaría, de 20% a 39.6%. Cerca de 500,000 hogares se verán afectados por este aumento de impuestos.

El proyecto también prevé eliminar la posibilidad, para los más ricos, de evadir impuestos pasando sus activos a sus herederos, “lo que agrava las desigualdades”.

El presidente también quiere que los socios de fondos de alto riesgo paguen impuestos “como cualquier otro trabajador”, sin poder hacer uso de las lagunas fiscales como ocurre actualmente.

También habrá modificaciones que afectarán a los inversores inmobiliarios más ricos y a las grandes empresas que informan pérdidas comerciales.

El plan de Biden prevé darle a la administración más medios de control para asegurar que “los ricos paguen lo que deben”. Esto debería permitir traer a las arcas del estado US$ 700,000 millones en 10 años.

Créditos fiscales para familias

El monto del crédito fiscal otorgado por niño se incrementará de US$ 2,000 a US$ 3,000 o US$ 3,600, dependiendo de la edad del niño.

El proyecto también prevé perpetuar el aumento del préstamo fiscal otorgado para el cuidado de los niños, previsto en el plan de estímulo adoptado a principios de marzo.

Más acceso a la educación, desde la guardería hasta la universidad

La administración quiere poner sobre la mesa US$ 200,000 millones para que todos los niños puedan ir a la guardería a partir de los tres años. Muchos centros públicos actualmente solo los aceptan a partir de los cinco años.

También quiere invertir US$ 109,000 millones para ofrecer dos años de matrícula a todos los estudiantes en las llamadas universidades comunitarias. Se prevé incrementar la ayuda a los estudiantes de bajos ingresos y dedicar US$ 9,000 millones a los profesores.

Facilitar el cuidado de los niños pequeños

Las familias de clase trabajadora y clase media gastarán un máximo del 7% de sus ingresos en el cuidado de niños menores de cinco años. La administración también quiere conseguir en diez años que se garantice la baja por maternidad, paternidad o enfermedad de doce semanas.