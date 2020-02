Las autoridades estadounidenses investigan los obsequios de gobiernos extranjeros otorgados a las universidades de Harvard y Yale, como parte de una pesquisa más amplia sobre recursos foráneos a casas de estudio superior del país.

El Departamento de Educación informó que está investigando la posibilidad de que algunas universidades exclusivas no hayan declarado cientos de millones de dólares en contratos y donaciones otorgados por Arabia Saudí, Irán y China.

Anteriormente, esa instancia había anunciado investigaciones de la Universidad de Georgetown y la de Texas A&M.

"Desafortunadamente, mientras más investigamos más descubrimos que muchas universidades no reportaron esos ingresos o los reportaron erróneamente. Seguiremos recordando a las universidades de sus obligaciones y trabajaremos con ellos para garantizar de que sus registros financieros sean completos, precisos y transparentes como lo requiere la ley", declaró la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

Una vocera de Yale, Karen Peart, indicó que la universidad está revisando la solicitud del Departamento de documentos relevantes a ciertos obsequios y contratos y considerando su respuesta.

Un vocero de Harvard, Jonathan Swain, también reaccionó afirmando que la institución está evaluando su respuesta.

Bajo la ley federal, las universidades estadounidenses están obligadas a reportar contratos y donaciones extranjeros que sean de US$ 250,000 o más.

En el caso de Yale, el Departamento de Educación dijo haber descubierto que la universidad posiblemente no reportó por lo menos US$ 375 millones en obsequios y contratos extranjeros. En una carta, el departamento le notificó a Yale que al parecer esa casa de estudios no reportó ni un solo obsequio o contrato extranjero entre el 2014 y 2017.

En Harvard, un profesor fue acusado el mes pasado de mentir sobre sus vínculos con un programa de reclutamiento chino y de ocultar pagos recibidos del gobierno chino para realizar investigaciones.

El Departamento de Educación mencionó el arresto en su anuncio el miércoles y manifestó inquietudes de que Harvard “podía carecer de controles institucionales apropiados sobre financiamiento extranjero” y podía haberse negado a reportar obsequios.