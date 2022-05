Estados Unidos ya ha comenzado a enviar las invitaciones para la Cumbre de las Américas pero no descarta ampliar la lista de convidados al evento, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El portavoz confirmó que los primeros mensajes empezaron a enviarse el jueves, pero no dijo a qué países se han mandado hasta el momento y aclaró que la lista final no se hará pública “hasta que no hayan sido enviadas todas las invitaciones”.

Los comentarios se producen en plena polémica por la aparente exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre, y el llamamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a boicotearla.

El mandatario mexicano anunció que no acudiría al evento, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles (California) a comienzos de junio, si se excluye a estos tres países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce , ha hecho un anuncio similar, mientras que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie.

Aunque Price no ha querido dar detalles sobre los invitados al evento, el portavoz ha hecho énfasis en que participarán “líderes de la sociedad civil y empresarios del hemisferio (occidental)”, además de los jefes de Estado y representantes gubernamentales.

“Confiamos en que la cumbre juntará a miles de personas para discutir acerca de algunos de los desafíos y las oportunidades más importantes que compartimos”, declaró.

Entre estos desafíos, el portavoz hizo especial énfasis en la migración y el cambio climático.