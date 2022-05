El Pentágono señaló que solo proporciona información de Inteligencia a Ucrania para “defender su país” y no sobre la localización de comandantes rusos sobre el terreno.

De esta forma el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, reaccionaba a un artículo del diario The New York Times, donde se afirma que los servicios de Inteligencia estadounidenses han pasado datos a Ucrania que le han permitido localizar y eliminar a una docena de generales rusos.

Según el rotativo, que citó a altos funcionarios estadounidenses, la ayuda de inteligencia habría permitido al Ejército ucraniano seleccionar sus objetivos en el teatro de operaciones militares en tiempo real.

“Estados Unidos proporciona información del campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país no proporcionamos inteligencia sobre la ubicación de líderes militares de alto rango en el campo de batalla ni participamos en las decisiones de qué atacar”, apuntó Kirby.

En ese sentido, el portavoz del Pentágono remarcó que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen más información de Inteligencia que la que dispone Estados Unidos. “Este es su país, su territorio y son capaces de recopilar inteligencia por su cuenta”, subrayó.

Preguntado sobre si el Departamento de Defensa considera “falsa” la información difundida por The New York Times, Kirby evitó responder directamente y dijo que no iba a meterse en detalles sobre la compartición de datos de Inteligencia.

De acuerdo con The New York Times, Estados Unidos habría ayudado a Ucrania a anticipar los movimientos de las tropas rusas y detalles sobre la ubicación de los cuarteles generales móviles de los militares rusos.

Este último punto, junto con la información recogida por el Ejército de Ucrania gracias a la interceptación de las comunicaciones rusas, habría permitido localizar a oficiales rusos de alto rango y lanzar ataques de artillería contra sus posiciones, indica el periódico.