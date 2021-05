El Gobierno de Estados Unidos distribuirá, desde el próximo 15 de julio, hasta US$ 300 mensuales en un crédito impositivo por cada hijo menor de edad como ayuda a unos 39 millones de hogares para paliar el impacto de la pandemia del COVID-19, anunció la Casa Blanca.

Esta medida forma parte del paquete de alivio económico promulgado en febrero por el presidente, Joe Biden, y “brinda un alivio fiscal a las familias trabajadoras de clase media y con niños en dificultades”, según el comunicado.

“Con el anuncio de hoy, aproximadamente el 90% de las familias con niños obtendrán este nuevo alivio tributario automáticamente a partir de julio”, agregó.

El crédito impositivo aumenta de US$ 2,000 a US$ 3,600 anuales el beneficio por cada hijo de hasta 6 años de edad y las familias recibirán la asistencia a razón de US$ 300 por mes hasta final de año.

En el caso de las familias con hijos de entre 6 y 17 años de edad, el crédito impositivo se incrementa de US$ 500 a US$ 3,000, y sus cheques mensuales serán de US$ 250 por cada niño o niña.

Otra ampliación de la asistencia gubernamental con el Gobierno de Biden extiende un crédito de US$ 500 para los hijos dependientes mayores de 18 años de edad, que estaban excluidos del programa anterior.

Como los pagos comienzan a mitad del año, la otra mitad de este crédito impositivo se distribuirá mensualmente, de julio a diciembre. La otra mitad se expresará como una deducción en la declaración de impuestos a los ingresos del año 2021.

Para calificar a este beneficio los niños deben ser hijos, hermanos, hijastros, hijos adoptivos, medio hermanos, hermanastros o descendientes, como por ejemplo nieto, sobrino o primo del adulto titular en el hogar.

Dentro de su propuesta de Plan para las Familias, Biden pidió que el crédito impositivo por hijo se extienda hasta el 2025, pero por ahora solo está vigente por este año, y es poco probable que los republicanos, que ya se opusieron al plan de reactivación, den su respaldo a esta extensión de beneficios.