La farmacéutica Eli Lilly and Co dijo que el gobierno de Estados Unidos acordó comprar al menos 100,000 dosis de su recientemente autorizado cóctel dual de anticuerpos COVID-19 por US$ 210 millones, que serán entregadas para fines de marzo.

El gobierno de Estados Unidos tendrá la opción de comprar hasta 1.1 millones de dosis adicionales hasta el 25 de noviembre, dijo la compañía.

Lilly informó que comenzaría a despachar las dosis de inmediato.

La terapia contiene dos anticuerpos, bamlanivimab y etesevimab, y recibió la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos previamente este mes.

Al igual que la terapia dual de anticuerpos REGN-COV2 de su rival Regeneron Pharmaceuticals Inc, la combinación de Lilly ha sido autorizada para el tratamiento de pacientes leves a moderados de COVID-19 que tienen alto riesgo de avanzar a una enfermedad grave o de hospitalización.

La terapia de Lilly ayudó a reducir en 70% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes con COVID-19, según datos iniciales de un ensayo de etapa avanzada divulgados en enero.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por fomentar el uso de los tratamientos para evitar que la gente sea hospitalizada, las terapias han visto una débil demanda.

Los sistemas sanitarios han dicho que han sido lentos al momento de incrementar el uso de anticuerpos debido a los niveles adicionales de complejidad durante la pandemia, incluidos requisitos de tiempos rápidos de diagnósticos y la necesidad de aislar a pacientes contagiosos.

Estados Unidos ya acordó comprar 1.45 millones de dosis de bamlanivimab, dijo Lilly, agregando que 1 millón de dosis han sido entregadas y 450,000 dosis adicionales serán enviadas antes de fines de marzo.