La Administración Biden está pidiendo que las plataformas de intercambio de criptomonedas ayuden a garantizar que personas y organizaciones rusas no utilicen monedas virtuales para evadir las sanciones impuestas por Washington, según personas con conocimiento directo del asunto.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro buscaron ayuda de los operadores de algunas de las plataformas comerciales más grandes del mundo para frustrar cualquier intento de eludir las estrictas restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados, después de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, dijeron las personas.

El esfuerzo se produce al tiempo que la Administración Biden lidia con la forma de vigilar esa clase de activos en medio de preocupaciones de que puedan ser usados como una forma de evadir el sistema financiero tradicional fuertemente regulado.

Los portavoces del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca se negaron a comentar sobre las discusiones con las plataformas. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que las criptomonedas no son un sustituto del dólar estadounidense, pero que las autoridades estadounidenses continúan luchando contra cualquier uso indebido de los activos digitales para evadir sanciones.

Los esfuerzos para eliminar las criptomonedas como una solución alternativa a las sanciones siguen a las amplias sanciones impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados, incluida una medida para prohibir el acceso de algunos bancos al sistema de mensajería SWIFT que conecta a las instituciones financieras de todo el mundo. Los movimientos también subrayan el importante papel que juegan los activos digitales en un conflicto que pone a prueba la seguridad global.

Mientras tanto, Kiev ya utilizó Twitter para atraer millones de dólares en donaciones en criptomonedas para reforzar sus defensas contra el ejército de Moscú. Al mismo tiempo, el viceprimer Ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ultilizó la red social para pedir consejos sobre billeteras criptográficas vinculadas a políticos con lazos con el Kremlin e instó las principales plataformas de activos digitales a que bloqueen las direcciones de todos los usuarios rusos.

Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han instado a las principales plataformas, incluida la más grande del mundo dirigida por Binance Holdings Ltd, para que adopten un enfoque específico centrado solo en aquellos que han sido sancionados, en parte debido a preocupaciones legales, dijeron las personas que pidieron no ser nombradas discutiendo conversaciones privadas. FTX Trading Ltd. y Coinbase Global Inc. también están trabajando con la Administración.

Mientras tanto, los rusos más acaudalados están bajo una presión cada vez mayor para encontrar formas de mover su dinero después de que aliados de Estados Unidos y Europa se movieran para expulsar a algunos bancos rusos de SWIFT. Por su parte, Estados Unidos, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá también anunciaron medidas para evitar que el banco central ruso utilice reservas internacionales para socavar las sanciones.