Grand River Aseptic Manufacturing Inc. en Grand Rapids, Michigan, está cerca de lograr un acuerdo que le permitiría comenzar a trabajar en la vacuna Jynneos de Bavarian Nordic en cuatro meses, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser nombradas porque la información no es pública. Normalmente, llevaría el doble de tiempo poner en marcha el proceso de empaque, dijeron. El acuerdo no es definitivo e incluso podría fracasar, dijeron las personas.

Bavarian Nordic, con sede en Dinamarca, tiene la única vacuna aprobada para la viruela del mono, la enfermedad viral que se ha propagado por Estados Unidos y el resto del mundo. La demanda de la vacuna se ha disparado, lo que ha llevado a la empresa a buscar socios de producción internacionales para ayudarlos a elaborar dosis.

Durante semanas, el fabricante de Michigan ha enfrentado desafíos para obtener los materiales y equipos necesarios para producir viales terminados de Jynneos, según las personas. La Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han estado involucrados para ayudar a aliviar esa escasez, dijeron las personas.

La Administración Biden ha estado involucrada y facilitando estas discusiones desde julio, según un portavoz.

Bavarian Nordic también está buscando una asociación potencial con una gran compañía farmacéutica de Estados Unidos para aumentar la capacidad de fabricación, dijo Dawn O’Connell, quien dirige la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica del Departamento de Salud, en una conferencia de prensa el jueves.

Cuando los casos de viruela del mono comenzaron a aparecer en mayo, los funcionarios de salud de Estados Unidos pensaron que las 2.400 vacunas almacenadas en el país serían suficientes. Durante brotes anteriores, el virus se propagó principalmente a través del contacto directo con animales infectados y fue fácilmente controlado.

De manera inesperada, el brote se ha propagado rápida y ampliamente, especialmente entre hombres homosexuales y bisexuales. El virus se transmite principalmente a través del contacto cercano e íntimo, pero se han notificado casos relacionados con el contacto casual.

Tres meses después, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos de viruela del mono a nivel mundial, lo que representa casi un tercio de las infecciones del mundo. El país ha ordenado millones de dosis, pero los problemas de fabricación, los obstáculos regulatorios y las negociaciones de contratos han retrasado su elaboración. Las primeras vacunas también estuvieron dirigidas principalmente a los blancos, lo que generó preocupaciones de equidad similares a las observadas en la pandemia del covid-19.

Estados Unidos tiene acceso a materiales de vacunas a granel equivalentes a unos 13 millones de dosis y ha recibido alrededor del 88% de todas las dosis de vacuna Jynneos entregadas desde que comenzó el brote en mayo. Aun así, muchos estadounidenses tienen dificultades para que se les administre la vacuna. Los funcionarios de salud estiman que hasta 1,7 millones de estadounidenses corren el mayor riesgo de contraer la enfermedad, muchas más personas de las que pueden inocular las reservas cada vez más reducidas del Gobierno de 400,000 dosis.

La escasez llevó a los funcionarios de salud de Estados Unidos a dar luz verde a una técnica de vacunación que usa solo una quinta parte de una dosis normal y expande los suministros limitados mientras siguen siendo escasos. Esta estrategia podría convertir las 400,000 dosis en unos 2,2 millones, de acuerdo con funcionarios de salud. Pero los departamentos de Salud estatales advirtieron que la técnica, que implica inyectar la vacuna entre capas de piel, requiere capacitación y jeringas especializadas que pueden retrasar la implementación durante semanas.

En una carta a los funcionarios de salud de Estados Unidos, el director ejecutivo de Bavarian, Paul Chaplin dijo que Estados Unidos no se coordinó con la compañía antes de anunciar la estrategia de reducción de dosis. En cambio, el director ejecutivo dijo que apoya retrasar la segunda de las dos dosis de la vacuna, algo que algunos estados ya han comenzado a hacer, hasta que haya más vacunas disponibles.

Aún no está claro qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la viruela del mono en humanos, incluso en dosis completas.; la mayoría de los estudios de su uso contra la enfermedad se realizaron en animales, ya que los brotes de viruela del mono en humanos suelen ser raros y pequeños.