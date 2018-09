EE.UU.: Sólida economía respalda nuevas alzas de tasas

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que un sólido informe de empleos de agosto y un creciente impulso en la economía acentuaron su apoyo a los continuos incrementos graduales de las tasas de interés este año.

"El informe de hoy es sólido", dijo Mester el viernes en una entrevista en el marco de una conferencia en Boston. "Este camino gradual en el que estamos, he sido una partidaria de eso y sigo siendo una partidaria".

Mester, quien este año tiene derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, dijo que espera que la inflación se mantenga "sosteniblemente" en el objetivo del banco central de un 2% para fines de este año.

"Todavía tenemos una política monetaria acomodaticia", dijo. "En ese contexto deberíamos movernos hacia una neutral".

La llamada tasa de interés neutral es el nivel en el cual la tasa de referencia de la Fed no impulsa ni restringe el crecimiento económico.

La tasa de fondos federales actualmente se encuentra en un rango de entre un 1.75% y un 2%. En junio, la estimación mediana de los responsables de política de la Fed para la tasa neutral a largo plazo era del 2.9%. Las declaraciones de Mester siguieron a un informe del Departamento de Trabajo que mostró aumentos mayores a los esperadas en las contrataciones y los salarios en agosto, lo que incrementó levemente las probabilidades que ven los inversionistas de que la Fed siga un aumento de tasas en septiembre con otro en diciembre.

Los empleadores agregaron 201,000 empleos y los salarios aumentaron un 2.9% en agosto en comparación con un año antes, el mayor incremento desde que terminó la recesión en 2009.

Mester dijo que espera que la economía de EE.UU. crezca cerca de un 3% este año, un leve aumento respecto de su proyección de junio.

"Hay un mayor impulso subyacente de lo que pensaba en junio", dijo.

La presidenta de la Fed de Cleveland dijo que los recientes comentarios del presidente Donald Trump en que critica las alzas de tasas del banco central no han tenido ningún impacto en su toma de decisiones. Agregó que la Fed tiene que "mantenerse al margen" de las consideraciones a corto plazo "y hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos para cumplir nuestros objetivos". Agregó que la independencia no significa no tener responsabilidad, y que el banco central toma "muy seriamente" el impacto de sus decisiones sobre la economía".