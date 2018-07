EE.UU. no puede reunir todos los niños inmigrantes antes de plazo

El gobierno de EE.UU. no podrá reunir a todos los niños inmigrantes menores de cinco años con sus familias antes del plazo del martes, pero un juez federal en San Diego parece satisfecho con el progreso que están haciendo los funcionarios.

El juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw en San Diego le pidió a EE.UU. que le proporcionaran para las 6:00 p. m. hora local una lista con los nombres de los niños pequeños que fueron separados de sus padres en la frontera con México, así como detalles sobre por qué el resto de los más de 100 niños requieren tiempo adicional para ser devueltos a sus familias.

"Me siento alentado con el progreso", dijo Sabraw en una conferencia el lunes. "Me siento optimista de que muchas de estas familias se reunirán para mañana y tendremos un claro entendimiento de quién se ha reunido y las razones para no reunir a otros".

Sabraw ordenó que los niños menores de cinco años se reúnan con sus padres antes del 10 de julio. Un abogado de EE.UU. dijo que de los 102 niños menores de cinco años, EE.UU. ha determinado que 54 se reintegrarán con sus familias. Las familias luego serán liberadas, según el abogado del Departamento de Justicia.