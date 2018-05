EE.UU. podría perder 128,000 empleos en tres años si sale del TLCAN

Si Estados Unidos se retira del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá le puede costar a los minoristas y consumidores casi US$ 16,000 millones anuales, así como la pérdida de 128,000 empleos en tres años al comercio, según un estudio realizado por AT Kearney.

Según dicho estudio, realizado para la Federación Nacional del Comercio Minorista, la Asociación de Líderes de la Industria Minorista y el Instituto de Comercialización de Alimentos, asegura que la salida de Estados Unidos del acuerdo supone riesgos para su economía.

"Hay mucho en juego para los minoristas, trabajadores y consumidores estadounidenses con la reanudación de las negociaciones del TLCAN por parte de la Administración", dijo el presidente de la Federación Nacional del Comercio Minorista (NRF), Matthew Shay, en un comunicado en el que presentó el estudio.

El directivo se mostró de acuerdo en que el TLCAN, que entró en vigor en 1994, "debe modernizarse", pero aseguró que esta alianza "ayuda a garantizar que las familias estadounidenses tengan acceso a los productos que necesitan a precios que puedan pagar".

Según el informe, retirarse del TLCAN pondría en peligro un sinnúmero de empleos en los Estados Unidos y obligaría a los consumidores a pagar más por artículos de uso cotidiano como comida o ropa.

El estudio asegura que el TLCAN ampara la importación anual a Estados Unidos de productos por valor de US$ 182,000 millones (US$ 128,000 millones de México y US$ 54,000 millones de Canadá), y restablecer las tarifas arancelarias a esos productos costaría al año US$ 5,300 millones a los consumidores y US$ 15,800 millones a los minoristas de este país.

Asimismo, la caída del gasto en el consumo que provocaría afectaría los ingresos de los minoristas y reduciría sus márgenes de beneficios en US$ 10,500 millones.

En cuanto a los aranceles, las importaciones generarían unos US$ 5,300 millones anuales, que lo más seguro es que acaben pagando los consumidores debido a precios más altos.

El trabajo especifica que los alimentos y las bebidas tendrían el mayor impacto, con US$ 2,700 millones anuales, seguidos por la ropa y el calzado con US$ 501 millones, productos electrónicos y electrodomésticos con US$ 390 millones, los artículos para el hogar con US$ 498 millones y las piezas para vehículos con US$ 240 millones.

"Este informe confirma que dejar el TLCAN pone en peligro los empleos, los presupuestos familiares y toda la economía de América del Norte", dijo la presidenta del Instituto de Comercialización de Alimentos, Sandra Kennedy.

"El gasto minorista por hogar se reduciría en US$ 290 al año en Estados Unidos. Las ventas al por menor podrían caer y los ingresos de los minoristas podrían bajar hasta en US$ 39,000 millones al año. Los efectos de goteo también serían significativos, ya que podría significar la pérdida de 128,000 empleos relacionados con la venta minorista en los próximos tres años", agregó el informe.

"Alentamos a la administración a modernizar y preservar el TLCAN para respaldar los millones de empleos estadounidenses a lo largo de la cadena de suministro que dependen del comercio libre y justo", aseguró en esa nota Kennedy.

El último intento por cerrar un acuerdo de principio por parte de los ministros de Estados Unidos, Canadá y México no tuvo éxito en la última semana de abril, pese a los "progresos", y las conversaciones de alto nivel se retomaron hoy en Washington.

El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, tratarán de llegar a un pacto en los próximos días en la capital estadounidense.