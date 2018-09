En EE.UU. aún se paga más por alquiler que por el cuidado infantil

Más de un tercio de los estadounidenses que alquilan sus viviendas también tienen hijos, y ambos gastos no son tan divergentes.

El costo promedio de cuidado infantil en Estados Unidos es de US$ 1,385 por mes, según un análisis realizado por HotPads de un índice de Care.com. Eso es un poco menos que el pago promedio de alquiler de US$ 1,500 por mes en todo el país, señaló HotPads, filial de Zillow Group Inc.

Por ahora, se estima que la vivienda seguirá siendo un ítem más caro que tener hijos en prestaciones de cuidado infantil. La renta media en EE.UU. aumentó un 2.3% el último año, mientras que el costo promedio de las prestaciones de cuidado infantil se elevó un 1.3%.

El mayor espacio que demandan las familias más grandes también tiene un impacto: la renta media de los alquileres de viviendas de dos y tres habitaciones se incrementó aún más rápido, con un alza de un 3%, en comparación con el aumento de un 2% para las viviendas de un dormitorio.

"La apreciación del alquiler se ha desacelerado respecto de sus máximos recientes, pero a medida que avanza la recuperación económica, los costos del cuidado infantil probablemente seguirán subiendo", dijo el miércoles en un comunicado el economista de HotPads Joshua Clark.

"Para los inquilinos con niños pequeños en cuidado infantil, eso significa que cualquier posible ahorro derivado de una apreciación de la renta más baja podría rápidamente desaparecer debido a los mayores gastos en el cuidado infantil".