EE.UU.: Jóvenes son optimistas sobre futuro económico La encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y MTV halló que la mitad de las personas de entre 15 y 26 años piensan que en algún momento superarán a sus padres en materia de economía del hogar.

economía de Estados Unidos La mitad de los estadounidenses nacidos en 1984 ganaban más que sus padres al cumplir los 30 años, comparado con el 92% en 1940.