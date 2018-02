EE.UU.: Se intensifican pedidos para que empresas corten alianza con Asociación Nacional del Rifle

Un llamado a boicotear a la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés) se convirtió en la tendencia principal en Twitter luego que usuarios de la plataforma social global exigieran que una serie de compañías rompiera sus lazos con el grupo de entusiastas de las armas.

El furor en Internet se produjo un día después de que los líderes de la NRA atacaran a los medios y a los demócratas al señalar que las consecuencias de la masacre de la escuela secundaria en Florida la semana pasada estaban siendo politizadas.

Un usuario, con casi un cuarto de millón de seguidores, etiquetó una gran cantidad de marcas en su publicación, incluidos los socios de la NRA Hertz y LifeLock. "¡Solo hay 5 millones de miembros de la NRA pero más de 300 millones de nosotros! Las empresas tienen una opción sobre a quienes prefieren", escribió otro.

La NRA se asocia con docenas de empresas, que van desde el alquiler de automóviles hasta hoteles, e incluso ofrece una tarjeta de crédito de marca. First National Bank of Omaha, que respalda la tarjeta, dijo que no renovaría su contrato.

Enterprise, que también opera los alquileres de automóviles Alamo y National, dijo que puso fin a su participación a partir del 26 de marzo. Los hoteles Wyndham anunciaron que "ya no están afiliados a la NRA".

Aún así, muchas compañías continúan teniendo una relación con el grupo de lobby, entre los que se incluyen SimpliSafe y Hotel Planner. MetLife declinó comentar de inmediato sobre las llamadas de boicot en las redes sociales, mientras que otras compañías asociadas con el grupo no respondieron a solicitudes de comentarios de inmediato.

Una compañía, HotelPlanner.com, no se vio afectada por la controversia y dijo que mantendría su asociación con la NRA.

"Nuestra compañía ofrece habitaciones con descuento a varias grandes asociaciones, incluida la NRA", dijo Tim Hentschel, cofundador de HotelPlanner.com.

"Estas asociaciones benefician en gran medida a nuestros clientes al reservar habitaciones con descuento de grupos que de otro modo podrían cobrar una multa a los hoteles por no utilizar todas las habitaciones de su bloque".