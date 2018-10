En EE.UU. se gastaron US$ 256.4 millones en anuncios políticos en Facebook en 6 meses

Se han gastado unos US$ 256.4 millones en publicidad política en Facebook durante seis meses en Estados Unidos, dijo la red social, y agregó que el comité pro-Trump "Make America Great Again" fue el segundo mayor anunciante con US$ 3.1 millones.



Estos US$ 256.4 millones se usaron para pagar cerca de 1.7 millones de anuncios destinados a apoyar a candidatos a elecciones.



El grupo ha publicado su primer informe sobre este tema, muy controvertido desde la revelación sobre manipulaciones políticas de las elecciones realizadas a través de la red social.



La firma puso a disposición del público una herramienta (https://www.facebook.com/ads/archive/report) para encontrar archivos de anuncios políticos publicados en Estados Unidos en su plataforma y en Instagram, que se actualizará semanalmente.



Según los hallazgos del grupo, los mayores gastos (US$ 5.4 millones para 6,024 publicaciones) provinieron del comité de apoyo ("Beto for Texas") del legislador demócrata Beto O'Rourke, que se enfrenta al republicano Ted Cruz en las elecciones legislativas del 6 de noviembre, en Texas.



El segundo es el comité de apoyo pro-Trump "Make America Great Again", con US$ 3.1 millones gastados en 50,148 mensajes.



A modo de comparación, Facebook ha obtenido US$ 13,000 millones en ingresos publicitarios en todo el mundo, solo en el segundo trimestre.



Este archivo es una de las muchas iniciativas lanzadas por Facebook desde que se dieron a conocer campañas de manipulación política orquestadas especialmente desde el extranjero durante las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. Señalado por la inteligencia de ese país, Moscú siempre negó estar detrás de estas campañas.



La red social también acaba de lanzar una "Sala de Guerra" en su sede, con un equipo dedicado a detectar señales sospechosas en torno a los comicios más importantes.