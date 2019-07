EE.UU. evalúa modificaciones en el etiquetado del pisco que obligaría a poner: Pisco de Perú

La Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos evalúa nuevas disposiciones del etiquetado y mercadeo de vinos, bebidas de malta y licores destilados -incluyendo el pisco-, señala la revista Inteligencia de Mercado: EE.UU. de las Oficinas Comerciales del Perú (Ocex) en ese país.

El objetivo es para modernizar, simplificar y aclarar la información que se debe brindar a los consumidores, incorporar reglas modernas y reducir la carga regulatoria innecesaria.

Aunque los cambios no representarían grandes modificaciones, cada marca deberá adaptar su etiqueta y su estrategia de marketing a las nuevas indicaciones cuando se aprueben y entren en vigencia.

La TTB ha puesto a disposición del público en general, la normativa completa, las actualizaciones incluidas e información adicional en el Nro. 176: Modernization of the Labeling and Advertising Regulations for Wine, Distilled Spirits, and Malt Beverages detallado en https://www.regulations.gov/document? D=TTB-2018-0007-0107.

La propuesta inicial, que recibió comentarios hasta el 26 de junio pasado, tuvo como intención mejorar la comprensión de los requisitos reglamentarios para asegurar que el cumplimiento de los mismos sea un proceso sencillo.

Se insistía además que todos los productores o exportadores deben incluir en el etiquetado información adecuada y precisa sobre el producto a comercializar. Es decir, se debe brindar la necesaria especificación de la identidad y calidad de la bebida a fin de evitar declaraciones tendenciosas y falsas.

Esto con el objetivo de que el consumidor final tenga claridad sobre las bebidas que decida adquirir.

La propuesta establece -para los casos como el pisco - que las bebidas alcohólicas y destilados importados coloquen la denominación de origen en sus respectivas etiquetas, siempre y cuando, las empresas exportadoras hayan cumplido con los estándares de producción que rigen en cada país.

En Estados Unidos, ello se refiere tanto al pisco del Perú como a la bebida chilena que también es reconocida localmente.

Adicionalmente, los fabricantes de bebidas añejadas deberán incluir la edad exacta del destilado en la etiqueta. Se hace mención expresa que la palabra “old” -o cualquier otra que denote la edad- como parte del nombre de la marca del producto no se considerará como una declaración suficiente de antigüedad y, por ende, la cantidad de años de añejamiento debe ser especificada por presentación y marca.

Ellos son sólo dos ejemplos de los temas que involucra esta propuesta legislativa. Inicialmente se estableció un plazo de cuatro meses para recibir comentarios de las empresas del rubro.

Sin embargo, debido a la complejidad e implicancias de cada modificación propuesta, en un documento considerado bastante técnico y extenso por la industria, el tiempo para recibir comentarios y consultas se amplió a 90 días adicionales hasta fines de junio del presente año.

El director de Asuntos Públicos y del Congreso, Tom Hogue, respaldó la iniciativa argumentando que “se trata de una propuesta que busca representar tanto el interés de la industria como de los consumidores y no es una norma escueta”.

Preocupación peruana

Varias empresas peruanas que comercializan pisco en Estados Unidos y las autoridades han dirigido consultas o sugerencias a la autoridad de la TTB. Así, un tema de preocupación especial es la conveniencia que se deba indicar siempre que se trata de Pisco de Perú, cuando la posición peruana es que el Pisco es exclusivamente peruano.

Y también muchas entidades locales han realizado comentarios, entre los que destacan asociaciones como el instituto del vino o Wine Institute, la asociación nacional de bebidas espirituosas o American Distilled Spirits Association, la asociación de productores o National Association of Manufacturers, la asociación de cervecerías o Brewers Association y el consejo de bebidas destiladas o Distilled Spirits Council, entre otros.

Finalizado el plazo para recibir comentarios a la propuesta inicial, se ha iniciado el proceso de evaluación y redacción de la norma final o, incluso, se analizará si sería mejor rechazar la modificación a la normativa actual.

En ese sentido, la decisión de poner en vigencia o no los cambios será tomada en los próximos meses y de ser aprobada, se establecerá un plazo de hasta tres años para ejecutar las modificaciones establecidas y que todas las industrias involucradas con bebidas alcohólicas que trabajan en el mercado estadunidense se adapten a las mismas.