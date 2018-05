EE.UU. elevará ventas de deuda para cubrir aumento de déficit

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentará la cantidad de deuda a largo plazo que vende a US$ 73,000 millones este trimestre en tanto la administración del presidente Donald Trump busca financiar los déficits de presupuesto que amentarán aún más debido a los recortes de impuestos y los mayores gastos.

En su anuncio trimestral de reembolsos realizado el miércoles, el departamento volvió a aumentar los montos de las subastas de deuda con cupones y de tasa flotante después de tomar la misma medida el trimestre pasado por primera vez desde el 2009. Nuevamente mantuvo el monto de los valores vinculados a la inflación sin cambios. El Tesoro también anunció planes para emitir un nuevo instrumento a dos meses el 2018.

Después de mantener los préstamos relativamente estables en los últimos años, el anuncio del Tesoro destaca la necesidad de la administración de Trump de vender deuda para ayudar a pagar las facturas del gobierno en tanto el déficit aumenta y la Reserva Federal permite que los instrumentos que vencen en su balance de US$ 4.4 billones expiren gradualmente.

El vencimiento del posible instrumento nuevo llega después de que una avalancha de ventas durante el primer trimestre fuera en parte culpable de un brusco aumento de las tasas del mercado.

El Tesoro venderá US$ 31,000 millones en notas a tres años el 8 de mayo, frente a los US$ 30,000 millones que vendió el mes pasado y US$ 26,000 millones en febrero, según un comunicado publicado en Washington. El gobierno aumentó a US$ 25,000 millones la venta de notas a 10 años, desde US$ 24,000 millones el trimestre pasado, y los bonos de 30 años a US$ 17,000 millones desde US$ 16,000 millones, también para ser subastados la próxima semana. Las ventas recaudarán US$ 33,900 millones en recursos nuevos.

En la declaración, el Tesoro dijo que el próximo trimestre planea aumentar el tamaño de las subastas de otros vencimientos.

US$ 27,000 millones

El departamento aumentará las ventas de las subastas de notas a dos y tres años en US$ 1,000 millones por mes durante el trimestre, en comparación con las alzas mensuales de US$ 2,000 millones en el último trimestre.

También incrementará las ventas de valores a cinco, siete, 10 y 30 años en US$ 1,000 millones a partir de mayo y elevará las notas de tasa flotante en US$ 1,000 millones en mayo. Los cambios darán como resultado US$ 27,000 millones adicionales en nueva emisión.

El Tesoro planea realizar una recompra de valores pequeños este mes, dijo, y agregó que los detalles se darán a conocer más tarde. El departamento dijo que la recompra no debe ser vista como un cambio en la política.

El déficit presupuestario de EE.UU. se amplió a US$ 600,000 millones a la mitad del año fiscal que comenzó el 1 de octubre, ya que el gasto aumentó a tres veces el ritmo de crecimiento de los ingresos en el período de octubre a marzo, de acuerdo con las cifras del Tesoro publicadas el mes pasado.

Se espera que las reducciones de impuestos y los mayores gastos aprobados por el Congreso y Trump eleven el déficit presupuestario a US$ 804,000 millones en el año fiscal en curso, de US$ 665,000 millones en el año fiscal 2017, para luego superar US$ 1 billón en 2020, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Récord trimestral

EE.UU. estableció un récord en el primer trimestre, al pedir prestado US$ 488,000 millones netos, o US$ 47,000 millones más de lo que se había estimado anteriormente, dijo el Tesoro el lunes en un anuncio trimestral sobre sus necesidades de financiación. Aun así, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha indicado que no le preocupa la capacidad del mercado de bonos para absorber el aumento de la deuda del gobierno.

A principios de esta semana, los operadores de bonos reunidos con funcionarios del Tesoro indicaron que la demanda extranjera de bonos del Tesoro "se mantuvo robusta", según las minutas del Comité Consultivo de Préstamos del Tesoro publicadas el miércoles. Los comentarios hicieron eco de las declaraciones realizadas el lunes por Mnuchin.

"Es un mercado muy grande y robusto, es el mercado más líquido en el mundo, y hay una gran cantidad de oferta", dijo en la entrevista. "Pero creo que el mercado puede manejarlo fácilmente".

Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional mostró que la carga de deuda de EE.UU. en el 2023 será peor que la posición fiscal de Italia, el hombre pobre permanente del Grupo de Siete naciones industriales.