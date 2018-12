EE.UU. considera retiro completo de sus tropas en Siria

Estados Unidos está considerando un retiro total de sus fuerzas en Siria a medida que se acerca el final de la campaña para recuperar el territorio que una vez estuvo en manos de Estado Islámico, dijeron el hoy funcionarios a Reuters.

Si dicha decisión se confirma, dejaría sin efecto las suposiciones sobre una presencia militar de Estados Unidos a más largo plazo en Siria, que el Secretario de Defensa Jim Mattis y otros altos funcionarios habían abogado para impedir el resurgimiento de EI.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha expresado su deseo de que las tropas desplegadas en Siria vuelvan al país en cuanto sea posible.

El momento del retiro no está claro, y los funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato no revelaron detalles sobre las deliberaciones, incluido quién estuvo involucrado. No estaba claro qué tan pronto se podría anunciar una decisión.

El Pentágono y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

Estados Unidos todavía tiene cerca de 2,000 soldados en Siria, muchos de los cuales trabajan en estrecha colaboración con una alianza de milicias kurdas y árabes conocida como las Fuerzas Democráticas de Siria.

Un retiro completo de las tropas estadounidenses de Siria aún dejaría una presencia militar importante en la región, incluidos unos 5,200 soldados en Irak.