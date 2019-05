EE.UU. amenaza a socios con restringir flujo de datos si no vetan a Huawei "No podemos permitir que información de ciudadanos particulares de Estados Unidos o datos de seguridad nacional atraviesen redes que no percibimos como fiables", aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Pompeo restó importancia a la reunión que mantuvieron este domingo en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Jorge Arreaza. (Foto: AFP) La advertencia de Mike Pompeo se enmarca dentro de las presiones a las que está recurriendo Washington con sus socios occidentales desde que empezó su disputa con China en torno a Huawei. (Foto: AFP)