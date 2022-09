Powell subrayó que restaurar la estabilidad de precios es el “enfoque primordial” de la Fed y evitó perceptiblemente decir que un mayor desempleo podría impedir esa tarea. Los inversionistas vieron esto como un mensaje algo novedoso, y de hecho lo fue. Sin embargo, el banco central todavía tiene trabajo que hacer para explicarse de manera clara.

En julio, después de la reunión más reciente del comité de formulación de políticas de la Fed, Powell enfatizó su esperanza de que se pudiera lograr reducir la inflación junto con un “aterrizaje suave”, lo que significa que la presión al alza sobre los salarios (y, por lo tanto, los precios) podría disminuir con un leve, o inexistente, aumento del desempleo.

Últimamente, la proporción de vacantes a trabajadores desempleados ha batido récords, dijo, y sugirió que un ritmo más lento de la demanda podría reducir la cantidad de vacantes sin aumentar mucho la cantidad de personas que buscan trabajo.

Aunque esto no es imposible, en la práctica, el enfriamiento de la demanda del mercado laboral ha significado casi invariablemente un mayor desempleo. Por lo tanto, la ambición de aterrizaje suave de Powell se interpretó como una señal de renuencia a ver un aumento del desempleo como consecuencia de una política monetaria más restrictiva.

El discurso de Powell en Jackson Hole aplastó esa interpretación, lo suficientemente fuerte, por cierto, como para que la senadora Elizabeth Warren se opusiera. Si se necesita un aumento moderado del desempleo para bajar la inflación, la Fed dice ahora, que así sea.

En verdad, esto no es tanto una elección como una cuestión de reconocer una dura realidad. En un 3.5% de la fuerza laboral, el desempleo es actualmente significativamente más bajo que su “tasa natural” estimada (que ni suma ni resta a la inflación). Se debe esperar un aumento a 4%-5% para que la inflación disminuya. La Fed se equivocó al dejar que los analistas pensaran que alguna vez creyó lo contrario.

Entonces, en efecto, Powell advirtió a los inversionistas sobre que las tasas de interés podrían subir más y por más tiempo de lo que habían supuesto anteriormente, de ahí la caída en los precios de las acciones. Con la inflación subyacente en casi el 5% y mostrando signos de persistencia, esa advertencia parece haber sido certera.

Desafortunadamente, al aclarar un tipo de confusión, Powell puede haber introducido otro. En julio, dijo que la política monetaria tenía que ser ágil. En un momento de incertidumbre excepcional, explicó, la Fed no podía atar sus manos con la llamada orientación a futuro: las tasas de interés futuras dependerían de circunstancias que cambian rápidamente. Eso fue sensato. Pero el discurso de la semana pasada contenía indicios de un compromiso de mantener las tasas altas a pesar de todo: “Restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una postura política restrictiva durante algún tiempo”.

Sin duda, Powell simplemente estaba tratando de corregir un malentendido. El hecho es que la Fed puede hacer una orientación prospectiva o puede ser ágil, pero no ambas cosas. Dada la dificultad para leer la economía, no debería sugerir que hay un camino determinado, alto o bajo, para las tasas de interés. Se debe comprometer a restaurar una inflación baja, sin duda, pero no debe hacer promesas sobre lo que esto requerirá.