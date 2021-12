Los ánimos se encendieron esta semana en torno a “Build Back Better”, el plan de impuestos y gastos de los demócratas que se encuentra estancado, luego que las conversaciones entre el senador de Virginia Occidental Joe Manchin y el presidente Joe Biden parecieron fracasar.

Después de que Manchin declarara a Fox News que, a pesar de las numerosas revisiones destinadas a complacerlo, seguía sin poder apoyar la medida, la Casa Blanca dijo que Manchin había dado marcha atrás e insinuó que no era de fiar. Ahora, las negociaciones parecen haberse reanudado, aunque con una dosis añadida de acritud.

El apoyo de Manchin es indispensable en un Senado dividido a la mitad en que los republicanos están unidos en contra de la legislación. Cualquiera que haya dirigido una empresa sabe que llamar a alguien mentiroso no es una táctica productiva durante una negociación difícil. (Los políticos experimentados también deberían saberlo). Sin embargo, a pesar de este problema, el acuerdo sigue siendo factible, y el tipo de paquete adecuado podría, incluso ahora, ser una gran victoria para la Administración.

Manchin ha puesto a prueba la paciencia de sus colegas, encontrando nuevas cosas a las que oponerse en cada etapa y diciendo mucho menos sobre lo que está a favor. Sin embargo, en una cosa ha sido coherente y correcto: los proyectos de gasto ambiciosos deben financiarse de forma responsable.

Según las estimaciones oficiales, el costo a diez años del programa “Build Back Better” se ha reducido en los últimos meses de más de US$ 3 billones a unos US$ 2 billones, y el gasto se cubrirá casi por completo con mayores ingresos. Pero los diseñadores del plan siguen ocultando sus verdaderas implicaciones fiscales. Para reducir el costo aparente, han suprimido muchos de los nuevos compromisos de gasto dentro de la ventana de planificación, mientras que, a pesar de sus negaciones, tienen la clara intención de que los desembolsos continúen. Si los programas se mantuvieran, el costo a diez años sería de unos US$ 5 billones.

Manchin se ha opuesto a este truco todo el tiempo, diciendo que los programas de gasto destinados a ser permanentes deben ser financiados sobre la misma base. Tiene razón. Pero esto significa aumentar mucho más los impuestos, algo a lo que los demócratas son reacios, o reducir las prioridades de gasto y hacer que “Build Back Better” sea algo menos “transformador”, algo a lo que también son reacios. Al negarse a elegir esta alternativa, los demócratas se han convencido de que un plan asequible y honestamente contabilizado —que podría seguir siendo audaz y enormemente valioso— sería una decepción.

Una medida que costara alrededor de US$ 1.8 billones seguiría siendo muy grande según los estándares históricos. Podría pagar las medidas más vitales del plan —incluyendo más de US$ 550,000 millones para acelerar la transición a las energías limpias— y dejar más de US$ 1 billón para otros programas.

Eso sería suficiente para financiar los cambios propuestos en el plan para el crédito tributario por hijos (un aumento de US$ 1,600 para los niños menores de seis años y de US$ 1,000 para los mayores, con pagos ampliados para cubrir a las familias con pocos o ningún ingreso) de forma permanente en lugar de la base de un solo año en el plan actual. O podría pagar aumentos más pequeños junto con nuevas ayudas permanentes para la asistencia de salud, el cuidado infantil y los programas de preescolar.

Solo según el retorcido criterio que los demócratas han establecido para sí mismos, este paquete podría considerarse tímido.

Biden tiene que impulsar el debate en esta nueva dirección lo antes posible. Seguirá habiendo desacuerdos, no hace falta decirlo. Obligados a elegir entre prioridades opuestas, los demócratas se encontrarán discutiendo sobre lo que más importa. Pero elegir entre prioridades que compiten entre sí es lo que hace un buen Gobierno.

Juzgar el gasto y los ingresos sobre la misma base, como defiende Manchin, permitiría al menos alcanzar compromisos honestos. Eso es mejor política que decir a los votantes que los compromisos no son necesarios, y luego enfadarse con el senador de Virginia Occidental cuando se niega a aceptarlos.