Economistas calculan repercusiones de amenaza de Trump a China

A medida que el mundo espera detalles sobre a qué productos e industrias chinas apuntará Estados Unidos con sus aranceles, los economistas han calculado las posibles consecuencias.

A continuación, una muestra del análisis:

Nomura

El banco japonés calculó el valor agregado extranjero en las exportaciones brutas de China y lo rastreó hasta la fuente. Eso mostró que los mayores contribuyentes de valor agregado para las exportaciones de China son todos asiáticos, liderados por Taiwán, Malasia, Corea del Sur, Hong Kong y luego Singapur.

Nomura Holdings Inc. estima que un tercio de las exportaciones brutas de China contiene valor agregado extranjero, un porcentaje muy grande para una economía tan importante.

"Los grandes perdedores podrían ser otras economías asiáticas más pequeñas y más orientadas al comercio que son grandes proveedores para China de piezas y componentes de alto valor agregado que se usan en China para fabricar el producto terminado", según Rob Subbaraman, titular de economías de mercados emergentes de Nomura en Singapur.

Goldman Sachs

Una disminución de US$ 50,000 millones en exportaciones tecnológicas chinas a EE.UU. provocaría pérdidas para China en torno a los US$ 150,000 millones en términos de producto bruto, o 0.4% del PBI en términos de valor agregado, escribieron analistas de Goldman Sachs Group Inc. en un informe del 24 de marzo. Las pérdidas para el resto de Asia llegarían a unos US$ 10,000 millones, principalmente en Corea del Sur y Taiwán.

Economistas liderados por Andrew Tilton dijeron que el impacto indirecto en Asia "sería solo la mitad que hace una década, debido a que la cadena de suministro regional se ha debilitado en el intertanto a través de la diversificación geográfica de los exportadores asiáticos y la política de China para la sustitución de importaciones".

Moody’s

Moody’s Investors Service advirtió que amplias medidas proteccionistas de EE.UU. afectarían los perfiles crediticios de la deuda soberana y manufacturera de Asia. Gran parte de esa exposición se debe al papel clave de la región en la cadena de suministro de China.

"Un mayor énfasis en acuerdos comerciales bilaterales, en lugar de multilaterales, sería negativo para las economías asiáticas, en vista de los beneficios para la región de un régimen de comercio internacional abierto y basado en reglas", dijeron los analistas de Moody’s.

Bloomberg Economics

El impacto de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones chinas estará distribuido debido a sus cadenas mundiales de suministro, según el economista jefe de Bloomberg Economics Asia, Tom Orlik.

"Para tomar el ejemplo familiar del iPhone, el impacto de los aranceles se extendería entre proveedores surcoreanos, japoneses y taiwaneses; ensambladores chinos; y los propietarios estadounidenses de la marca y la propiedad intelectual", escribió Orlik en un informe reciente.