Donald Trump: Principales citas del explosivo testimonio de Michael Cohen en el Congreso

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, testificó el miércoles en el Congreso sobre el presidente de Estados Unidos. Aquí los puntos principales de su explosivo testimonio, según el texto de su exposición:

"Me avergüenzo"

"Me avergüenzo de mi debilidad y de mi lealtad incorrecta, de las cosas que hice para el señor Trump en un esfuerzo por protegerlo y promoverlo. Me avergüenzo de haber elegido ocultar los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar a mi propia conciencia. Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump".

"Un racista"

"El señor Trump es un racista. El país ha visto a Trump cortejar a los supremacistas blancos y a los intolerantes. Ustedes lo ha escuchado llamar a los países más pobres 'agujeros de mierda'".

"En privado, es aún peor. Una vez me preguntó si podía nombrar a un país dirigido por una persona negra que no fuera un 'agujero de mierda'. Esto fue cuando Barack Obama era el presidente de Estados Unidos.

"Mientras estábamos conduciendo por un convulso barrio en Chicago, él comentó que solo los negros podían vivir de esa manera".

"Y me dijo que los negros nunca lo votarían porque eran demasiado estúpidos".

"Un estafador"

"El señor Trump es un estafador... Me pidió que le pagara a una estrella de cine porno con quien tuvo una aventura, y que le mintiera a su esposa al respecto, lo cual hice. Mentirle a la primera dama es uno de mis mayores arrepentimientos. Es una persona amable y buena. Yo la respeto mucho y ella no se merecía eso.

"Cuando digo estafador, estoy hablando de un hombre que se declara brillante, pero me ordenó que amenazara a su escuela secundaria, a sus universidades y al College Board (que reúne entidades de educación superior) para que nunca publicara sus calificaciones ni los puntajes del SAT (la prueba estandarizada de ingreso)".

"Un tramposo"

"El señor Trump es un tramposo. Según mi experiencia, el señor Trump inflaba sus activos totales cuando le servía, por ejemplo para figurar entre las personas más ricas de Forbes y los desinflaba para reducir sus impuestos".

"Un enigma"

"Trump es un enigma. Es complicado, al igual que yo. Tiene partes buenas y malas, como todos. Pero lo malo supera con creces lo bueno, y desde que asumió el cargo, se ha convertido en la peor versión de sí mismo".

"Donald Trump es un hombre que se presentó como candidato a la presidencia para hacer grande a su marca, no a nuestro país. No tenía el deseo ni la intención de liderar a esta nación, solo de promocionarse y construir su riqueza y poder. El señor Trump solía decir que esta campaña iba a ser el "mayor infomercial de la historia política".

Correos electrónicos demócratas pirateados

"Mucha gente me ha preguntado si el señor Trump sabía de antemano de la difusión de los correos electrónicos pirateados del Partido Demócrata. La respuesta es sí".

"En julio de 2016, unos días antes de la convención demócrata, estaba en la oficina de Trump cuando su secretario anunció que (su consejero y amigo) Roger Stone estaba al teléfono. Trump puso el altavoz. Stone dijo a Trump que acababa de hablar con Julian Assange y que le había dicho que, de aquí a algunos días, se iban a publicar una gran cantidad de correos electrónicos que perjudicarían la campaña de Hillary Clinton".

"El señor Trump respondió diciendo '¿No sería eso genial?'".

Torre Trump en Moscú

"Para ser claros: el señor Trump supo y dirigió las negociaciones de (la firma) Trump en Moscú durante la campaña y mintió al respecto. Mintió sobre eso porque nunca esperó ganar las elecciones. También mintió al respecto porque estaba dispuesto a ganar cientos de millones de dólares en el proyecto inmobiliario de Moscú".

Vietnam

"El señor Trump me encargó que manejara la prensa negativa en torno a su justificación médica para no ir a (la guerra de) Vietnam. Dijo que se debía a un espolón en los huesos, pero cuando le pedí los registros médicos, no me dio nada y me dijo que no había habido cirugía. Me dijo que no respondiera a las preguntas específicas de los periodistas y simplemente dijera que había recibido una exención médica".

"Terminó la conversación con este comentario: '¿Piensas que soy estúpido? No iba a ir a Vietnam'".