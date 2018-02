Donald Trump: Políticos critican que quiera sacar agentes migratorios de California

Líderes de California rechazaron hoy la que llamaron "obsesión" del presidente de Estados Unidos Donald Trump con California tras su amenaza de este jueves de retirar del estado a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

A las voces de la senadora por California, Dianne Feinstein, que criticó la fijación del presidente con el Estado Dorado, se unió hoy el líder del Senado del estado, Kevin de León, que dijo que el retiro de ICE sería de cierto modo un alivio.

"Si ICE y el presidente quieren centrarse en delincuentes peligrosos, estamos aquí para ayudar. Pero si solo quieren separar a las madres y padres trabajadores de sus hijos, entonces les decimos adiós", expresó De León.

El presidente Trump expresó este jueves su deseo de retirar de California el apoyo de la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración ante la decisión de ese estado de ser "santuario" de inmigrantes, y no perseguir activamente la inmigración ilegal.

La "obsesión de Trump con el estado se está volviendo cada vez más escandalosa", expresó de inmediato la senadora Feinstein en su cuenta de Twitter.

"Los ataques del presidente no son solo mezquinos, son evidentemente falsos", agregó.

"Señor Presidente daríamos la bienvenida a una California sin ICE", señaló por su parte Jennie Pasquarella, directiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Pasquarella recordó a la administración que varios estudios han demostrado que las comunidades que limitan la cooperación con los agentes de ICE son más seguras.

El senador De León es el autor de la Ley SB-54, conocida como la Ley de el Acta de Valores, que entró este año en vigencia en California y limita la colaboración de las autoridades locales y estatales con Inmigración.

Feinstein resaltó en ese sentido que la tasa de asesinatos del estado sigue cayendo y los niveles de crimen están bajando a niveles históricos.

"Garantizo que las familias dormirían mejor por la noche sabiendo que la amenaza de tener agentes ICE en sus escuelas, iglesias y lugar de trabajo ha desaparecido", manifestó por su parte el concejal de Los Ángeles Gil Cedillo.

"A la gente no le gusta vivir con miedo", puntualizó.

La amenaza de Trump ocurre una semana después de un gran operativo de los agentes de inmigración en el área metropolitana de Los Ángeles que dejó cientos de personas arrestadas e inmigrantes con citaciones migratorias.

Una de las víctimas es María del Rosario Pineda de 55 años, que debe presentarse la próxima semana en las oficinas del ICE.

"Debería ponerse serio y dejar de amenazar, el presidente no sabe lo que está haciendo a las familias, mi hijo que está en una cama por un accidente va a sufrir si me deportan, eso no lo ve Trump", enfatizó.

De León resaltó, sin embargo, que el plan de Trump suena bien, pero que él y la comunidad sabe que eso nunca sucederá.

Aseguró que el estado está trabajando con ICE para identificar y sacar a los criminales peligrosos de los vecindarios, pero que no quiere que personas inocentes sean víctimas de está agresiva política contra los indocumentados.

