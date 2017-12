Donald Trump tiene la peor aprobación presidencial de Estados Unidos

Donald Trump genera pasiones todos los días. Sin embargo, de acuerdo a encuestas nacionales, es el presidente estadounidense con peor aprobación a diciembre en su primer año de mandato desde 1953.

De acuerdo a la encuestadora Gallup, la aprobación de Donald Trump llega a 35%, mientras que su desaprobación llego al 59%.

En una segunda encuesta realizada por la CNN –que encuestó a 1001 adultos del 14 al 17 de diciembre- puso a Trump con la misma aprobación de 35%. Además, 59% desaprobaban su gestión.

Ningún presidente, desde Dwight Eisenhower en 1953, había tenido una aprobación menor a 49%. Donald Trump logró un récord histórico en Estados Unidos. Otra encuesta reciente, realizada por RealClearPolitics, situó a Donald Trump con 38% de aprobación a su gestión.

Tal parece que la reforma tributaria que está impulsando Donald Trump en Estados Unidos no le genera mayor capital político. Así, el 55%, según CNN, rechaza dicha reforma y la cifra aumentó en 10% desde el último mes.

Su predecesor, Barack Obama, tuvo un respaldo de 50% a mediados de diciembre del 2009. El peor registro fue de Ronald Reagan durante su primer diciembre con un 49%.

En el otro extremo, George W. Bush obtuvo el mejor respaldo con 86% en diciembre de 2001 –aunque se pudo haber visto beneficiado por el incidente del 11 de setiembre.

Su padre, George H.W. Bush llegó a 71%, detrás de John F. Kennedy que obtuvo 77% de aprobación en Estados Unidos.

Los presidentes estadounidenses Lyndon Johnson y Gerald Ford no entran en el listado debido a que sus primeros diciembres no fueron después de una victoria electoral y no completaban cerca de un año de mandato.

Aun así, sus niveles de aprobación eran mayores al 35% -Ford tuvo 42% para diciembre de 1974 luego de la renuncia de Richard Nixon.

Se debe considerar que existe una polarización grande entre republicanos y demócratas. En ese sentido, para la segunda semana de diciembre, 77% de republicanos aprobaban la gestión de Donald Trump, mientras que sólo el 7% de demócratas lo apoyaba. El 31% de independientes aprobaba su gestión.