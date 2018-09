Donald Trump, la máquina de vender libros

"El fuego y la furia", "Mentiras y verdades" y "Miedo" son tres libros sobre el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que recientemente superaron el millón de copias vendidas en Estados Unidos, un nuevo fenómeno que ilustra la fascinación que levanta el presidente.

Los éxitos editoriales en política son, en la gran mayoría de los casos, escritos, o al menos firmados, por los políticos.

Barack Obama y sus 4.6 millones de copias vendidas en total por sus obras autobiográficas, "Los sueños de mi padre" y "La audacia de la esperanza", fueron hasta ahora el modelo del género.

Bill Clinton, George W. Bush, Jimmy Carter, Hillary Clinton o incluso Sarah Palin, sin haberlo hecho tan bien, estuvieron en lo más alto de la lista de ventas durante algunas semanas.

Pero en nueve meses, tres libros sobre la administración Trump, "El fuego y la furia", de Michael Wolff; "Mentiras y verdades", de James Comey, y "Miedo", de Bob Woodward, han superado los cinco millones copias en total, según cifras recogidas por la AFP.

"Deseo de comprender"

"No estoy sorprendido", reconoció David Corn, coautor de "Ruleta rusa", sobre la interferencia de Moscú en la campaña presidencial de Estados Unidos.

"Hay un profundo deseo entre muchos estadounidenses de comprender lo que sucedió políticamente en este país" durante la campaña presidencial de 2016, y también lo que sucede "en este momento en la Casa Blanca de Trump", dijo.

Por lo general, las historias de una presidencia se publican después del mandato, en un momento en que las lenguas se aflojan y donde la perspectiva histórica se hace posible.

"Pero como siempre, Trump ha acelerado todo", explicó Jon Meacham, autor de varios libros políticos exitosos, en el canal MSNBC. "Es casi como tener una cámara web" que muestra en tiempo real el interior de la Casa Blanca.

El propio Trump contribuye con sus propios tuits críticos a la promoción de estos libros que pintan una imagen apocalíptica de su administración.

"El libro de Woodward es una broma", escribió en la red social un día antes del lanzamiento de "Miedo". "Solo un ataque más en mi contra".

"Creo que la gente quiere ver hasta qué punto es de horrible" la Casa Blanca, sugiere Marianne Elliott, una lectora que ha reservado "Miedo" en la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York, donde la espera será larga.

Muchos opositores, disgustados con Trump y su personaje, devoran a pesar de todo los libros dedicados a él.

"Quieren más información negativa para sentirse mejor porque saben que es terrible", argumenta Elliott. "Es reconfortante".

¿Pronto un libro de Trump?

Aunque aun lejos de los éxitos de Woodward o Wolff, varios libros favorables al presidente también son el apogeo de los editores, respaldados públicamente por Donald Trump.

"En nuestra sociedad altamente dividida de hoy, cuando las personas deciden qué libro comprarán y leerán, están motivados por sus elecciones políticas", explicó Corn.

Y el impacto de la elección de Trump no se detiene con los libros políticos. "1984" y "Fahrenheit 451", en las que se describen sociedades totalitarias alimentadas con desinformación, como algunos reprochan a la administración Trump, también registran un renacimiento de popularidad.

A pesar de la avalancha en los últimos meses, el ritmo no se desacelera.

"The Fifth Risk", de Michael Lewis; "The Apprentice", del periodista de The Washington Post Greg Miller, o "Full Disclosure", de la actriz porno Stormy Daniels, sobre su supuesta aventura con el presidente, llegan a las librerías el martes.

"Un problema potencial es que la gente se acostumbre demasiado a los excesos de la administración Trump" y "se interese menos por este tipo de libros", dijo Corn, aunque no ve "que eso vaya a suceder pronto".

¿El propio Trump establecerá un nuevo récord de ventas? El ex magnate inmobiliario, autor del "bestseller" "The Art of the Deal" en 1987, ya ha anunciado que escribiría el "libro real" sobre su presidencia.

"Según The Washington Post, Trump ha hecho más de 5,000 declaraciones falsas desde que es presidente", recordó Corn. "Así que no espero que un libro suyo sea un fiel reflejo de la realidad".