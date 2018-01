El abogado personal del presidente Donald Trump inició una demanda por difamación contra el sitio web noticioso BuzzFeed por publicar un informe no verificado con denuncias sobre la campaña presidencial de Trump y Rusia.



Por su parte, el director de BuzzFeed dijo que está “orgulloso” de haber publicado el informe.



El abogado Michael Cohen presentó la demanda en los tribunales del estado de Nueva York el martes, casi un año después de que BuzzFeed publicó el informe realizado por encargo de la firma de investigaciones sobre la oposición política Fusion GPS.



Cohen, una de las personas nombradas en el informe, dijo que BuzzFeed y varios de sus empleados lo difamaron al publicar el documento de 35 páginas.



Según la demanda, BuzzFeed publicó las denuncias “sin tratar de determinar la veracidad de estos informes con el propio demandante”.



Uno de ellos es que Cohen supuestamente viajó a Praga para reunirse en secreto con un funcionario ruso. Cohen dijo que nunca estuvo en Praga y que en su pasaporte no aparecen sellos de entrada a República Checa.



“Ya basta con el #falso #InformeRuso”, tuiteó Cohen. “¡Acabo de presentar demanda por difamación contra @BuzzFeedNews por publicar el documento lleno de mentiras sobre @POTUS @realDonaldTrump y yo!”.



En el momento de publicar el informe, BuzzFeed observó que contenía denuncias no verificadas y algunos “errores evidentes”. No obstante, añadió, publicaba el documento “para que los estadounidenses puedan decidir por sí mismos qué piensan” de las denuncias contra Trump.



Cohen también demandó en una corte federal de Manhattan a Fusion GPS en la cual señaló que sus informes sobre la oposición política incluían “declaraciones enormemente perjudiciales y difamatorias”.



Culpó a la empresa por difundir irresponsablemente el informe y permitir que “caiga en manos de medios dedicados a noticias de último momento sobre el tema más candente del momento: la candidatura de Trump”.



El abogado de Fusion, Josh Levy, se negó a hacer declaraciones el miércoles por la mañana.



El vocero de BuzzFeed, Matt Mittenthal, defendió la publicación y añadió que “ansiamos defender nuestros derechos bajo la Primera Enmienda en la corte”.



La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa y expresión.



El director de BuzzFeed, Ben Smith, escribió en una columna de opinión en el diario The New York Times que “está fuera de toda duda que el informe es una noticia verídica”.



Smith sostuvo que la investigación de la intromisión rusa en la elección de 2016 se ha convertido en el “reto central a la presidencia del señor Trump”, y que su publicación responde al “interés del público”.



La senadora demócrata Dianne Feinstein difundió una transcripción de la entrevista de la Comisión Judicial del Senado con uno de los fundadores de Fusion GPS en agosto.