No es sorprendente que se espere que el embajador William Taylor sea el primer testigo en declarar cuando la Cámara de Representantes abra audiencias públicas de juicio político contra el presidente Donald Trump la próxima semana.

Primero, es un testigo asombrosamente creíble, directamente del elenco central, como le gusta decir al propio Trump sobre algunos de sus titulares. Como cuestión de estrategia fiscal, eso lo convierte en el primer testigo ideal para que los demócratas de la Cámara presenten su caso por primera vez al público.

En segundo lugar, el contenido de la declaración de Taylor fue extraordinariamente condenatorio. Eso se debe a que puso en evidencia el abuso de poder de Trump, elemento fundamental de los "altos crímenes y delitos menores" que los demócratas pretenden acusar.

Por sí sola, su biografía hará que Taylor sea creíble para el público, no solo para los demócratas opositores de Trump sino incluso para los republicanos a favor de Trump. A diferencia de otros testigos, no puede ser obviado por ser partidario u opositor de Trump, o por ser inmigrante como el teniente coronel del ejército estadounidense Alexander Vindman.

Como dijo Taylor al presentar su testimonio de deposición: “Durante 50 años, he servido al país, comencé como cadete en West Point, luego como oficial de infantería durante seis años, inclusive con la División Aerotransportada 101 en Vietnam”. Luego trabajó en el Departamento de Energía; como miembro del personal del Senado; en la OTAN; con el Departamento de Estado en Afganistán, Irak, Jerusalén y Ucrania; y en el Instituto de Paz no partidista de Estados Unidos (me convenció cuando mencionó la División Aerotransportada 101 en Vietnam; resulta que este llamado “estado profundo” tiene a algunos colaboradores muy impresionantes).

Además, si Taylor revelaba inclinaciones políticas implícitas, eran republicanas. Su primer período como embajador en Ucrania se produjo después de que George W. Bush lo designara para el cargo. Cuando el gobierno de Trump le pidió que retomara el cargo, acudió a dos personas para recibir consejo: su esposa y un "exfuncionario republicano respetado que ha sido un mentor para mí".

Por todas estas razones, Taylor es un testigo ideal para los demócratas de la Cámara: es una persona honesta e imparcial con recuerdos detallados.

Ahora al contenido de su testimonio. En su declaración el mes pasado, Taylor testificó que el presidente Trump condicionó la ayuda a Ucrania y una visita de la Casa Blanca a que Ucrania investigara a Joe y Hunter Biden. Su revelación más fundamental fue que le dijeron en términos inequívocos que Trump exigía que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciara públicamente una investigación de Burisma, la compañía de energía que ubicó a Hunter Biden en su junta directiva, antes de que Estados Unidos descongelara la ayuda militar y aceptara una visita de la Casa Blanca. Fue este testimonio de Taylor lo que pareció refrescar primeramente la memoria del embajador de la UE, Gordon Sondland, quien inicialmente dijo que no había "quid pro quo", pero ahora parece haber dado marcha atrás.

La conclusión aquí es la esencial para el caso de juicio político: Trump abusó de la presidencia al obligar a Ucrania a atacar al rival político que parece considerar como la mayor amenaza a su reelección, Joe Biden. El abuso del cargo no es solo un alto crimen que merece juicio político, es el alto crimen por excelencia. Los demócratas necesitan mantener el abuso del poder como enfoque central y frontal, y el testimonio de Taylor lo permite de manera dramática.

La declaración de Taylor también destacó lo que los fiscales llaman "conciencia de culpa" al ilustrar la reiterada insistencia de Trump de que no había quid pro quo. Al decir que no estaba cometiendo el propio crimen que sí estaba cometiendo, Trump estaba demostrando que sabía que lo estaba cometiendo. Después del mensaje de texto —ahora famoso— de Taylor a Sondland, este último respondió: "El presidente ha dejado perfectamente claro que no hay quid pro quo de ningún tipo". La idea de que Trump fue "claro" deja imaginar a Trump y sus asociados recitando repetidamente las palabras “no hay quid pro quo”, incluso cuando crearon y aplicaron un quid pro quo.

Como fiscales, los demócratas de la Cámara no pueden darse el lujo de confundir al público. Incluso existe el riesgo de que la simple frase "quid pro quo" pierda su significado como resultado de la defensiva nube de palabras de Trump.

La respuesta de los fiscales es credibilidad y simplicidad. Aquí tenemos al mejor testigo que se pueda imaginar diciendo que Trump abusó de su poder. El remedio para eso es la destitución. El testimonio de Taylor preparará el escenario para otros; pero también es suficiente por sí solo.

Por Noah Feldman