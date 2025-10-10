Trump concretó así la amenaza realizada horas antes, cuando dijo que planeaba un “incremento masivo” de aranceles para los productos chinos. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, , anunció este viernes que impondrá a partir del 1 de noviembre aranceles del 100% a , país al que acusa de haber adoptado una postura comercial “extremadamente hostil” al querer imponer controles a la exportación de tierras raras.

Trump concretó así la amenaza realizada horas antes, cuando dijo que planeaba un “incremento masivo” de aranceles para los productos chinos y afirmara que ya no prevé reunirse con el mandatario chino, , como estaba previsto a finales de octubre en Corea del Sur.

Esas declaraciones habían provocado que las bolsas de valores de se desplomaran, con caídas superiores al 3% en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, reflejando la preocupación de los inversores por el impacto de los aranceles y los controles de exportación sobre la economía estadounidense.

Según Trump, China anunció que en noviembre impondrá controles masivos de exportación sobre todos sus productos, incluso sobre algunos que no fabrica, “afectando a todos los países”.

En represalia, prosiguió el republicano, impondrá a partir del 1 de noviembre, o incluso antes, un arancel del 100% a China, adicional a los gravámenes que ya se aplican. También anunció que impondrá controles de exportación a softwares chinos.

El anuncio de Trump reflejan el mayor desencuentro con desde que ambas potencias acordaran una tregua arancelaria para negociar una rebaja de los aranceles, tras la guerra comercial agudizada por Trump en abril pasado y que llegó a imponer gravámenes al gigante asiático de hasta el 145%.

mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

