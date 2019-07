Disminuyen barrios de valor superior a US$ 1 millón en EE.UU.

Los barrios millonarios están a la baja en Estados Unidos.

El número de vecindarios con un precio promedio de US$ 1 millón disminuyó a 628 frente al máximo de 636 en marzo, según un análisis de Bloomberg de datos de Zillow entre 1996 y junio de este año, que incluyen hogares unifamiliares en casi 7,300 localidades del país.

Son 44 barrios en donde el precio alguna vez superó el punto de referencia los que han bajado de esa cifra, aunque otros la sobrepasaron, como es el caso de Lighthouse Hill en Staten Island, Nueva York, donde el valor medio cruzó la marca de siete dígitos en marzo.

Marinwood en San Rafael, California, y Lido Key, en Sarasota, Florida, se unieron al club millonario el mes pasado.

Entre los sectores que recientemente cayeron por debajo de la marca figuran Holliswood en el distrito de Queens en Nueva York, donde el precio medio superó US$ 1 millón en julio del 2018 y se mantuvo allí hasta abril. En junio llegó a US$ 991,300.

Sorrento Valley en San Diego pasó US$1 millón en agosto de 2018 antes de caer a US$ 995,000 en mayo y US$ 991,000 el mes pasado.

El barrio Foggy Bottom de Washington, D.C., sede del Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, salió del grupo recientemente. El precio promedio en junio fue de US$ 964,000, US$ 64,100 menos que el máximo de julio de 2018.

Más de dos docenas de otras zonas están a punto de hacer lo propio. El promedio del barrio Mount Pleasant de Washington bajó a US$ 1'013,600 frente al hito de US$ 1'048,300 en diciembre pasado y North Valley en San José, California, cayó más de US$ 71,000 respecto a noviembre pasado, a US$ 1'024,000.

Las viviendas unifamiliares en tres sectores de Nueva York han experimentado declives de sobre US$ 2 millones frente a cálculos máximos estimados, pese a que los promedios allí se mantienen muy por encima de US$ 1 millón. Upper East Side y Greenwich Village alcanzaron su punto máximo en marzo del 2017; West Village logró lo mismo dos años antes.

Tres vecindarios millonarios de Brooklyn aparecieron entre los de mayor ascenso de Nueva York. Hace veinte años, el precio medio en Greenpoint, Williamsburg y Bedford Stuyvesant era cercano o inferior a US$ 150,000. En junio los valores totalizaron US$ 1'618,300, US$ 1'339,500 y US$ 1'123,500, respectivamente.

Incluso con la reciente caída en la cantidad de vecindarios millonarios, de todas formas los barrios que superan la marca de US$ 1 millón han aumentado un 50% en los últimos cinco años.