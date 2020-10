Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció el jueves por la noche en un foro de NBC, la moderadora Savannah Guthrie planteó una pregunta que ha surgido mucho en las últimas dos semanas.

“¿A quién le debe US$ 421 millones?”, preguntó Guthrie, citando un informe reciente del New York Times sobre las declaraciones de impuestos de Trump, que indicaban que las deudas vencerán dentro de los próximos cuatro años.

La idea de que sus acreedores son un misterio se convirtió en una especie de meme a raíz del informe del periódico, que decía que los prestamistas a menudo no se identifican en las declaraciones de impuestos.

Pero las identidades de los prestamistas de Trump se conocen desde hace media década. En el 2015, el entonces candidato Trump presentó su primera divulgación financiera personal ante el Gobierno de Estados Unidos. Enumera las propiedades con deudas, los nombres de las empresas que emitieron los préstamos, las fechas de vencimiento y un rango del monto de la deuda.

Además, debido a que los préstamos son hipotecas, existen en el registro público y, en algunos casos, en valores comerciales respaldados por hipotecas.

La mayoría de las deudas de Trump se pueden agrupar de la siguiente forma: préstamos emitidos con respaldo de las propiedades de oficinas por el prestamista de bienes raíces comerciales Ladder Capital; préstamos emitidos por Deutsche Bank AG respaldados con propiedades comparativamente riesgosas como su hotel en Washington y Doral Resort; y préstamos otorgados por Vornado Realty Trust respaldados por dos torres de oficinas en las que tiene participación minoritaria. Otros préstamos son en su mayoría más antiguos y más pequeños.

Torres de oficinas

La cifra de US$ 421 millones citada por el Times es un subconjunto garantizado personalmente de al menos US$600 millones de préstamos que la compañía de Trump adeuda. Además de eso, alrededor de US$ 450 millones de deuda están vinculados a su propiedad de 30% en las torres de oficinas Vornado.

Algunos de los préstamos se han vendido como valores comerciales respaldados por hipotecas y ahora son propiedad de un gran número de otros inversionistas, algunos de los cuales no pueden identificarse fácilmente. Por lo general, incluyen fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de cobertura y otros inversionistas institucionales.

Dada la naturaleza fragmentada de la propiedad de esa deuda, es poco probable que incluso Trump Organization tenga conocimiento de esos inversionistas o se ponga en contacto con ellos sobre los préstamos. Si surgieran problemas con la deuda, las comunicaciones generalmente se realizarían a través de un intermediario, conocidos como administradores de préstamos.

Muchos de los préstamos vencerán en los próximos años, pero Trump, cuya carrera anterior incluyó una serie de quiebras, probablemente tenga cierta flexibilidad.

Cuando refinanció la Trump Tower en el 2012 con un préstamo de US$ 100 millones, se tasó en US$ 480 millones. Un refinanciamiento del 2015 del edificio en 40 Wall St. obtuvo un préstamo de US$160 millones con una tasación de US$ 540 millones.

Bajo apalancamiento

Eso dejó a ambas propiedades con una cantidad relativamente baja de apalancamiento para los bienes raíces de Manhattan, lo que sugiere un conservadurismo financiero recién aprendido por parte de Trump o una aprensión por parte de Ladder Capital, el segundo mayor prestamista de Trump después de Deutsche Bank. Una tasación de los edificios realizada en agosto por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, basada en los ingresos netos actuales y las tasas de capitalización actuales, fue menos optimista, valorándolos en US$ 365 millones y US$ 375 millones, respectivamente. Pero mientras la pandemia no afecte los valores de las oficinas, las propiedades podrían tener mucha más deuda si Trump lo necesitara.

Debido a que Trump tomó la decisión histórica de mantener la propiedad de sus negocios, y debido a que la declaración del Gobierno fue autoinformada, los críticos y los especialistas en ética profesional se han preocupado durante mucho tiempo de que Trump pudiera tener otras deudas no declaradas que podrían plantear conflictos o incluso un riesgo para la seguridad nacional. Pero tales deudas no se han materializado.

En un momento dado, Trump actualizó una divulgación para reflejar el dinero adeudado a Michael Cohen, su exabogado personal, quien pagó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para evitar que hiciera públicas las acusaciones de una aventura con Trump.