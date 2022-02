En el 2021, los consumidores estadounidenses aumentaron su endeudamiento al ritmo más rápido de los últimos 14 años, ya que pidieron más préstamos para poder comprar casas, autos y otros bienes cada vez más caros, según un informe publicado por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

La deuda total de los hogares creció en US$ 1 billón el año pasado, el mayor aumento desde el 2007, según el informe trimestral de la Fed neoyorquina sobre deuda y crédito de los hogares. El saldo total de la deuda es ahora US$ 1.4 billones más alto que a finales del 2019.

“Los saldos agregados de los préstamos hipotecarios y para autos recién abiertos aumentaron fuertemente en el 2021, lo que corresponde al aumento en los precios de las viviendas y los automóviles”, dijo Wilbert Van Der Klaauw, vicepresidente senior de la Fed de Nueva York, en un comunicado.

En el 2021 se originaron más de US$ 4.5 billones en hipotecas, alcanzando un máximo histórico para la base de datos, que comenzó en el 2000. Los saldos hipotecarios aumentaron en US$ 258,000 millones en el cuarto trimestre, hasta alcanzar los US$ 10.93 billones a finales de diciembre.

Las originaciones de préstamos para automóviles volvieron a las tendencias anteriores a la pandemia, pero los importes de los préstamos aumentaron en respuesta al aumento de los precios, dijeron los investigadores de la Fed de Nueva York.

“A medida que los precios de los autos se han disparado, los compradores han pedido más préstamos para financiar el costo adicional”, escribieron los investigadores en una entrada de blog publicada el martes.

En una señal de que los consumidores están volviendo a sus hábitos de gasto anteriores a la pandemia, los saldos de las tarjetas de crédito también aumentaron en US$ 52,000 millones en el cuarto trimestre. El mayor aumento trimestral observado en la historia de los datos, pero los saldos de las tarjetas de crédito siguen siendo US$ 71,000 millones menos que a finales del 2019.

El uso de las tarjetas de crédito suele aumentar en el cuarto trimestre, ya que la gente hace compras navideñas, pero el aumento también podría reflejar el alza de los precios de los bienes y servicios, dijeron los investigadores.

Hasta ahora, los hogares han podido absorber las mayores cargas de deuda y la morosidad sigue siendo baja, gracias en parte a los ahorros acumulados antes de la pandemia y a los programas de indulgencia, dijeron los investigadores.

Sin embargo, será importante observar cómo les va a algunos prestatarios cuando tengan que reanudar los pagos de la deuda estudiantil dentro de unos meses, dijeron los investigadores de la Fed de Nueva York.