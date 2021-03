Los demócratas estadounidenses, deseosos de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de US$ 1.9 billones de ayuda por el coronavirus presentado por el presidente Joe Biden en las próximas dos semanas, han resuelto un posible escollo para conseguir que pase en un Senado dividido.

La Cámara de Representantes aprobó por escaso margen el proyecto de ley para luchar contra la pandemia e impulsar la economía a primera hora del sábado. La acción se traslada ahora al Senado, donde los demócratas no esperan ayuda de los republicanos, pese a que las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses -alrededor de 70%- están a favor.

Durante el fin de semana, los principales demócratas abandonaron un controvertido plan para usar la política fiscal de Estados Unidos como incentivo para que las empresas dupliquen el salario mínimo a US$ 15 por hora, según una fuente familiarizada con las negociaciones. Una propuesta que habría complicado la aprobación en el Senado.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris podría tener que emitir un voto de desempate en una cámara en la que los republicanos controlan 50 escaños y los demócratas y sus aliados los otros 50. Incluso este resultado depende de que todos los demócratas permanezcan unidos detrás del primer gran proyecto de ley que pasa por el Congreso en el gobierno de Biden.

“Estamos avanzando con un proyecto de ley que probablemente no obtendrá votos republicanos en el Senado, pero que contará con un amplio apoyo republicano en el país”, dijo el senador demócrata Chris Coons en el programa “State of the Union” de la CNN el domingo.

Los republicanos en el Congreso dicen que el plan es demasiado caro e incluye cosas como proyectos de transporte que no tienen nada que ver con el alivio del COVID-19.

“Son US$ 1.9 billones, más de la mitad ni siquiera se gastarán en este año natural Entonces, ¿cómo podría tratarse de un alivio de COVID? Nadie espera que dentro de un año estemos en la crisis de COVID en la que estamos ahora”, dijo el senador republicano Rob Portman en el programa “This Week” de la cadena ABC.