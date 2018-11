Cómo los demócratas afectarían la política comercial de Trump

El presidente Donald Trump podría recibir un impulso a buscar un mayor proteccionismo e incluso puede obtener ayuda de los demócratas en su agenda comercial, un área poco habitual de potencial cooperación que pondrá a prueba su voluntad de buscar acuerdos con un nuevo socio negociador, que probablemente sea la líder demócrata Nancy Pelosi.

A continuación, presentamos algunas áreas en las que la Casa Blanca y una nueva Cámara de Representantes controlada por los demócratas pueden estar de acuerdo y en desacuerdo:

La guerra comercial con China

Hasta que Trump hizo campaña para la presidencia, buscar una postura más dura sobre China ha sido históricamente un problema político para los demócratas. Con el presidente republicano alineado con ellos, los analistas ven oportunidades de cooperación entre la Casa Blanca y los demócratas, aunque no estarán de acuerdo en todo.

Edward Alden, miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que los demócratas apoyarán en gran medida la agenda de Trump con China, "a menos que quede claro que una guerra arancelaria en aumento está comenzando a causar un grave daño a la economía".

Un área donde los demócratas podrían presionar para una posición más dura es en las monedas. Durante la campaña presidencial, Trump prometió que etiquetaría a China como un manipulador de divisas, pero ha llegado a ese punto en los cuatro informes de divisas publicados desde que asumió el cargo en enero de 2017.

Nuevo TLCAN

En la parte superior de la agenda del Congreso del 2019 se encuentra una votación sobre el Acuerdo entre EE.UU. México y Canadá que se firmó a fines de septiembre para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump y sus contrapartes tienen programado firmar el acuerdo en el marco de la Cumbre del G-20 que se realizara entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires.

Alden dijo que si bien los demócratas serán escépticos respecto de algunas de las disposiciones, incluidas las patentes, los derechos laborales y las protecciones ambientales, no querrán anular el acuerdo. Trump puede retirarse del TLCAN para presionar a los legisladores para que aprueben su nuevo acuerdo estableciendo un período de seis meses antes de que Estados Unidos ya no sea parte del acuerdo existente.

Los demócratas podrían aprovechar su voto sobre el acuerdo comercial de Trump e impulsar un paquete de infraestructura que Trump ha prometido durante mucho tiempo y se alinearía con sus propias prioridades.

UE y Japón

El gobierno de Trump iniciará conversaciones comerciales con Japón y la Unión Europea a principios del próximo año. Con los demócratas al mando de la Cámara de Representantes, se espera que estas negociaciones se centren en los autos y la agricultura.

Puede que no haya muchas diferencias entre Trump y los demócratas. Ambos querrán enfocarse en esas áreas, y los demócratas también tienen menos preocupaciones sobre temas laborales y ambientales en esas conversaciones.

La mayoría de los demócratas dicen que la UE y Japón son socios comerciales justos, una percepción que ha cambiado dramáticamente en los últimos 25 años, según una encuesta de Gallup realizada en junio del 2018.

Aranceles de seguridad nacional

Trump ha amenazado con imponer aranceles a automóviles y partes de automóviles extranjeros en pos de la seguridad nacional. Un informe del Departamento de Comercio, que podría dar lugar a nuevos aranceles, está previsto para febrero y varios intentos de los legisladores este año para limitar los poderes arancelarios unilaterales de Trump han fracasado.

Los legisladores no pudieron impedir que el presidente impusiera gravámenes sobre el acero y el aluminio importados por motivos de seguridad nacional a principios de este año. Alden dijo que parecía "altamente improbable" que eso cambie si los demócratas controlan la cámara baja porque cualquier legislación requiere una mayoría de dos tercios para anular el veto de Trump.

Scott Paul, presidente de Alliance for American Manufacturing, una coalición de la industria local y el sindicato estadounidense United Steelworkers, dijo que una "acción muy agresiva" sobre los aranceles a los automóviles "podría cambiar un poco la dinámica en el Congreso".

Al mismo tiempo, dijo que "los demócratas tienen una agenda sustanciosa que deberán seguir, y revertir la agenda comercial de la administración Trump no está entre sus principales prioridades, especialmente porque podrían estar de acuerdo con él”.

El ex asesor económico de Trump, Gary Cohn, dijo que no esperaba que un triunfo de los demócratas en las elecciones acelere el final de la guerra comercial. "No creo que haya una cura instantánea para el problema del comercio", dijo Cohn en el Foro de Nueva Economía de Bloomberg en Singapur.