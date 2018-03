Demanda contra Walmart renueva temores sobre batalla con Amazon

Las reacciones a las acusaciones de irregularidades en el negocio en línea de Walmart Inc. de un denunciante fueron agudas. La acción sufrió su peor declive intradía en dos semanas, lo que muestra cuán profundas son las preocupaciones sobre el motor de crecimiento de la compañía.

Las acciones se recuperaron antes de que el mercado cerrara el jueves y subían el viernes. Pero la abrupta caída inicial fue suficiente para señalar una vez más que, cuando se trata del intento de alcanzar a Amazon.com Inc. en el comercio electrónico, el minorista más grande del mundo tiene poco margen de error.

Las acusaciones de manipular números que lanzó el jueves un ex ejecutivo "podrían ser una alarma, pero menor", dijo Sucharita Kodali, analista de Forrester Research Inc. "Si resulta que Walmart falsificó por completo los números [de su división] en línea y que son mucho más pequeños que los reportados, sería un problema. No hay indicios de eso todavía".

La demanda del denunciante, presentada en un tribunal federal de San Francisco, sostiene que Walmart emitió resultados engañosos. Tri Huynh, ex director de desarrollo de negocios, dijo que fue despedido "bajo declaraciones falsas" después de plantear inquietudes sobre una "iniciativa demasiado agresiva para mostrar el crecimiento meteórico en su negocio de comercio electrónico por cualquier medio posible, incluso ilegítimos".

Huynh afirma que la compañía no procesó devoluciones de clientes, etiquetó mal algunos productos y, básicamente, presentó un panorama más optimista de su crecimiento en línea de lo que realmente era.

‘Ex socio descontento’

Walmart dijo que investigó las acusaciones y descubrió que no tenían ningún fundamento. Greg Hitt, portavoz de la compañía, llamó a Huynh "un ex socio descontento".

En los últimos tres años, Walmart ha gastado miles de millones para revitalizar su división web, que una vez estuvo moribunda, expandiendo las opciones de entrega, contratando talento fresco y haciendo adquisiciones. Mientras las ventas se dispararon el año pasado, el gasto ha hecho mella en la rentabilidad.

Cuando la empresa informó una desaceleración del crecimiento en línea y márgenes decepcionantes durante el crítico trimestre de fiestas de fin de año, los inversores golpearon las acciones. Y el negocio podría “sangrar incluso más tinta roja” este año, dijo el mes pasado el máximo ejecutivo, Doug McMillon.

"El mercado es muy receptivo a cualquier historia que sea negativa sobre cualquier persona que vaya contra Amazon", Scott Galloway, profesor de marketing en NYU, dijo en Bloomberg TV.

Como sea que esto termine, las acusaciones son un dolor de cabeza adicional para Marc Lore, el jefe del negocio de comercio electrónico en Estados Unidos de Wal-Mart, que está tratando de subir el nivel del sitio web con nuevas prendas de vestir, artículos de decoración para el hogar y una asociación con la tienda por departamentos Lord & Taylor.

Walmart ha dicho que enfocará más de su gasto en marketing en Walmart.com y menos en Jet.com, la startup urbana que Lore cofundó en 2014 y vendió a Walmart en el 2016. Eso perjudicará el crecimiento de Jet, que se centra en clientes más jóvenes y más adinerados.

Aun así, Walmart ha mantenido su pronóstico de crecimiento para la división en línea. Un punto alentador ha sido el negocio de abarrotes en línea. La cadena de suministro de alimentos frescos de Walmart le da una ventaja sobre Amazon, que, a pesar de su adquisición de Whole Foods Market Inc., tiene mejores ventas de baterías que de plátanos.

Walmart anunció esta semana que expandirá la entrega a domicilio de comestibles a 100 áreas metropolitanas este año. Tiene 1,200 tiendas donde los clientes pueden detenerse y hacer que sus pedidos para que sean llevados a sus autos.

"Al retiro de comestibles comprados en línea le está yendo muy bien", dijo Laura Kennedy, analista de Kantar Retail LLC. La demanda, junto con la desaceleración del crecimiento, podría provocar un mayor escrutinio de todos los aspectos del negocio en línea de Walmart. Es una muestra de que incluso un gigante minorista puede experimentar dolores de crecimiento.

"Van a 100 millas por hora aquí", dijo Mark Stoeckle, máximo ejecutivo de Adams Funds, que tiene US$ 2,400 millones bajo administración y posee acciones de Walmart. "¿Fue intencionalmente engañoso? ¿O es que no tenían implementados los controles adecuados? Desde nuestra perspectiva, esto podría ser algo. Pero basado en lo que sabemos actualmente, no lo es en este momento".