El déficit presupuestario de Estados Unidos ascenderá a US$ 3 billones este año, mientras que la economía estadounidense crecerá 7.4% en el 2021, su ritmo más rápido desde 1984, pronosticó la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, en inglés).

Las proyecciones de la CBO, una agencia federal no partidista, apuntan a que el déficit será el segundo mayor de la historia de Estados Unidos desde 1945, solo por detrás del registrado en el 2020, durante la pandemia, que fue de US$ 3.1 billones.

El déficit de este año supondrá el 13.4% del PBI y será el triple del registrado en EL 2019, antes de la crisis derivada del COVID-19, de acuerdo con el informe.

La CBO atribuye buena parte del aumento en el déficit al paquete de estímulo de US$ 1.9 billones aprobado por el Congreso en marzo, pero tiene en cuenta que esa medida es temporal, por lo que pronostica que el déficit caerá a US$ 1.2 billones en el 2022.

A largo plazo, el crecimiento de la economía permitirá que el panorama fiscal mejore en Estados Unidos, y el déficit acumulado entre el 2022 y 2031 será de US$ 12.1 billones, el 1% menos de lo que la CBO había pronosticado el pasado febrero.

El déficit menguará significativamente en el 2023, cuando no llegará a los US$ 800,000 millones, pero en el 2025 empezará a crecer de nuevo y rozará los US$ 1.9 billones en el 2031, calcula la oficina.

En cuanto a la deuda, se espera que al final de este año alcance los US$ 23 billones, es decir, el 103% del PBI, un nivel ligeramente inferior al pronosticado en febrero.

A partir del año que viene, la deuda bajará ligeramente, pero volverá a subir a partir del 2025 y llegará en el 2031 al 106% del PBI, con lo que igualará el récord marcado en 1946 de la mayor de la historia del país, indicó la CBO.

Respecto a la inflación, la CBO augura que subirá “drásticamente” este año, pero luego se “moderará”, con un aumento de 2.8% en el 2021 y un descenso hasta el 2% en el 2022, para luego mantenerse estable hasta el 2025, una proyección similar a la adelantada por la Reserva Federal (Fed).

La oficina calcula, además, que el desempleo caerá al 4.6% este año y al 3.6% en el 2022, para luego mantenerse estable durante años.

La proyección de la CBO sobre el crecimiento económico de Estados Unidos es apenas ligeramente superior a la arrojada este mismo jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que situó en el 7% el aumento del PBI este año.