Déficit comercial de EE.UU. aumenta en setiembre por cuarto mes consecutivo

El déficit comercial de Estados Unidos subió en setiembre a un techo de siete meses ante el aumento de las importaciones a un máximo histórico por una fuerte demanda interna, lo que contrarrestó un repunte en las exportaciones.

El Departamento de Comercio informó hoy que la brecha creció 1.3% a US$ 54,000 millones, en un cuarto mes consecutivo de alza. La cifra de agosto se revisó a US$ 53,300 millones en vez de los US$ 53,200 millones informados previamente.

El déficit comercial de bienes con China -indicador delicado desde el punto de vista político- subió 4.3% a un récord de US$40,200 millones.

Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que el déficit comercial en general aumentara a US$53,600 millones en setiembre.