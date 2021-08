El déficit comercial de Estados Unidos se disparó a un nivel récord en junio, ya que los esfuerzos de las empresas por reconstruir sus inventarios para satisfacer el fuerte gasto de los consumidores atrajeron más importaciones.

El Departamento de Comercio dijo que la brecha comercial aumentó 6.7%, hasta los US$ 75,700 millones en junio, un máximo histórico.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un déficit de US$ 74,100 millones. Las importaciones de bienes aumentaron 1.8%, hasta US$ 239,100 millones, también un récord. Las exportaciones de bienes aumentaron 0.2%, hasta US$ 145,900 millones en junio, un máximo histórico.

El Gobierno informó la semana pasada que el gasto de los consumidores se recuperó en el segundo trimestre, con un aumento considerable de la compra de bienes, a pesar de que la demanda está volviendo a los servicios debido a la vacunación contra el COVID-19.

El crecimiento de dos dígitos en el gasto de los consumidores el pasado trimestre ayudó a situar el nivel del producto interno bruto por encima de su máximo en el cuarto trimestre del 2019. Los inventarios de las empresas se agotaron a gran velocidad en el segundo trimestre.

La economía estadounidense se ha recuperado más rápidamente de la pandemia que sus principales rivales debido al enorme estímulo fiscal, las bajas tasas de interés y el alto nivel de vacunación contra el coronavirus. Esto está presionando el déficit comercial, que viene restando al PBI durante cuatro trimestres consecutivos.