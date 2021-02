El déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos se amplió en 17.6% en el 2020 pese a la política proteccionista del entonces presidente Donald Trump, y cerró en US$ 678,000 millones, la cifra más alta desde el 2008, informó el Departamento de Comercio.

El saldo negativo en el comercio exterior, que Trump denunció como uno de los defectos mayores de la economía estadounidense, creció en tres de los cuatro años de su mandato pero, aun así, no llegó a la cifra récord de más de US$ 783,000 millones registrada en el 2006.

La percepción de Trump y sus asesores de que el déficit comercial representa un detrimento para la economía de Estados Unidos llevó al desprecio de los pactos comerciales multilaterales que han marcado la política global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la búsqueda de acuerdos bilaterales.

Esto condujo a una disminución del intercambio comercial en tres de los cuatro años de su presidencia y ya antes de la caída de la actividad por la pandemia.

El valor total del intercambio se hundió en el segundo trimestre del 2020 cuando la actividad económica global registró el impacto de la pandemia del COVID-19, pero con los cheques y otros estímulos distribuidos por el Gobierno a los consumidores estadounidenses, pronto se acentuaron las compras de vehículos automotores, computadoras para el trabajo a domicilio y otros bienes fabricados en el exterior.

Los analistas esperan que este año el comercio global crezca sustentado por las bajas tasas de interés, los programas de estímulo económico y el efecto de las vacunas contra el COVID-19, y, por su parte. el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la actividad económica aumentará 5.5% después de una contracción de 3.5% en el año de la pandemia.

En parte, el optimismo de los analistas se sustenta en la propuesta del presidente Joe Biden para un paquete de estímulo de unos US$ 1.9 billones que ya, esta madrugada, avanzó un paso en el Congreso cuando el Senado, con el primer voto de desempate emitido por la vicepresidente Kamala Harris, aprobó una resolución presupuestaria en esa dirección.

En todo el año 2020 el valor de las exportaciones estadounidenses bajó en US$ 396,400 millones, esto es un 15.7%, y el de las importaciones se redujo en US$ 294,500 millones, o 9.5%.

En diciembre el saldo negativo fue de US$ 66,600 millones, 3.5% menos que en noviembre, según las cifras del gobierno. Aun así, el déficit en el último mes del año pasado fue casi el doble del saldo negativo de US$ 37,700 millones ocurrido en febrero.

Las ventas estadounidenses al exterior sumaron US$ 190,000 millones en el último mes del año, 3.4% más que en noviembre, y las importaciones tuvieron un valor de US$ 256,600 millones, lo que supuso un 1.5% más que en el mes anterior.

En diciembre el déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes con China sumó US$ 27,230 millones, comparado con uno de US$ 30,676 millones el mes anterior para llegar a los US$ 310,801 millones en todo el año.

En el comercio de bienes con México, el déficit de diciembre fue de US$ 9,961 millones, comparado con US$ 10,568 millones el mes anterior para un saldo negativo de US$ 112,723 millones en todo el año.

Con la Unión Europea, Estados Unidos tuvo en diciembre un déficit en el comercio de bienes de US$ 20,092 millones después de uno de US$ 17,359 millones y un saldo negativo en todo el año de US$ 183,428 millones.